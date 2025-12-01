Contrat de trois ans avec les Alouettes

Le joueur de ligne à l'attaque Pier-Olivier Lestage a signé un contrat de trois ans, lundi, avec les Alouettes de Montréal.
Écoutez Pier-Olivier Lestage commenter cette annonce au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un long parcours commun avec Danny Maciocia;
- Un contrat de trois ans qui permet une tranquillité d'esprit;
- Originaire de Saint-Eustache et ancien des Carabins de l’Université de Montréal, Lestage évoque la stabilité, la qualité de vie à Montréal, la culture compétitive et l’esprit d’équipe;
- Il revient sur la défaite à la Coupe Grey 2025 et à la victoire à celle de 2023.
Source: Pier-Olivier Lestage et Jean-François Baril/Cogeco Mardi