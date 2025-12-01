Le Rocket de Laval présente une fiche de 14-6 après 20 matchs cette saison, ce qui n'est pas rien considérant son rôle de club école.
Écoutez Stéphane Leroux commenter plusieurs aspects de jeu du Rocket et quelques-uns de ses joueurs, incluant Samuel Blais et David Reinbacher.
Les sujets discutés
- Une bonne séquence pour le Rocket qui parle de coupe Calder;
- Verra-t-on Samuel Blais plus tôt que tard à Montréal?
- «Blais a une parie de mains incroyable»;
- On parle du rendement des joueurs entre la LAH et la LNH;
- David Reinbacher: «Il faut être patient encore».