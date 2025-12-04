Taux d'efficacité en baisse et calendrier condessé

Le quotidien des gardiens de hockey a beaucoup changé depuis quelques années et leur taux d'efficacité est à la baisse.
Écoutez le légendaire gardien de but Martin Brodeur à ce sujet et pluiseurs autres avec Louis Jean, aux Amateurs de sports.
La qualité des attaquants qui est à la hausse depuis des années et les contraintes de calendrier sont autant de raisons qui expliquent cette situation.
«Chaque année, tu vois que le talent des joueurs augmente. De jeunes joueurs qui arrivent dans la ligue et qui sont vraiment créatifs avec la possession de rondelle dans une zone défensive plus longue qu'avant. Nécessairement, ça crée énormément de grosses chances de marquer. Tu as beaucoup d'avantages numériques aussi. Donc, c'est sûr qu'on ne regarde pas de la même manière les statistiques des gardiens de but que dans le temps.»
Les sujets discutés
- Les gardiens ont moins le temps de pratiquer, ce qui mène à des problèmes dans un métier de répétitions;
- «Notre profession, c'est beaucoup de répétitions»;
- Les calendriers condensés vont devenir la norme dans les prochaines années avec l'ajout de matchs au calendrier;
- Les stratégies de développement des gardiens;
- L’importance de structurer un département de gardiens pour assurer la relève.