Taux d'efficacité en baisse et calendrier condessé

Le quotidien des gardiens de hockey a beaucoup changé depuis quelques années et leur taux d'efficacité est à la baisse.

Écoutez le légendaire gardien de but Martin Brodeur à ce sujet et pluiseurs autres avec Louis Jean, aux Amateurs de sports.

La qualité des attaquants qui est à la hausse depuis des années et les contraintes de calendrier sont autant de raisons qui expliquent cette situation.