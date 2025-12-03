Défaite du Tricolore contre les Sénateurs

Les Canadiens de Montréal ont essuyé une nouvelle défaite mardi contre les Sénateurs d'Ottawa à Montréal.

Ce nouvel échec a amené plusieurs amateurs à critiquer ou questionner le système de jeu mis en place par Martin St-Louis.

Le Tricolore sera de retour sur la glace du Centre Bell ce mercredi pour affronter les Jets de Winnipeg.

Écoutez l'analyse du chroniqueur sportif Meeker Guerrier, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés: