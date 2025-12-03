 Aller au contenu
Sports
Défaite du Tricolore contre les Sénateurs

Le système de jeu de Martin St-Louis critiqué

par 98.5

0:00
3:59

Entendu dans

Le Québec maintenant

le December 3, 2025 4:11 PM

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Le système de jeu de Martin St-Louis critiqué
Le nouvel échec des Canadiens face aux Sénateurs a amené plusieurs amateurs à critiquer ou questionner le système de jeu mis en place par Martin St-Louis / David Zalubowski / The Associated Press

Les Canadiens de Montréal ont essuyé une nouvelle défaite mardi contre les Sénateurs d'Ottawa à Montréal.

Ce nouvel échec a amené plusieurs amateurs à critiquer ou questionner le système de jeu mis en place par Martin St-Louis. 

Le Tricolore sera de retour sur la glace du Centre Bell ce mercredi pour affronter les Jets de Winnipeg.

Écoutez l'analyse du chroniqueur sportif Meeker Guerrier, mercredi, au micro de Philippe Cantin. 

Autres sujets abordés: 

  • De nouveaux problèmes détectés à l'aréna qui accueillera les épreuves des Jeux olympiques de Milan;
  • Un nouveau lanceur pour les Blue Jays de Toronto.

Vous aimerez aussi

«Aller voir le marché, ce n'était pas une option pour moi» -Pier-Olivier Lestage
Bonsoir les sportifs
«Aller voir le marché, ce n'était pas une option pour moi» -Pier-Olivier Lestage
0:00
10:48
Les Canadiens accueillent les Sénateurs au Centre Bell
Lagacé le matin
Les Canadiens accueillent les Sénateurs au Centre Bell
0:00
4:31

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les républicains sauvent les apparences
Rattrapage
Élection au Tennessee
Les républicains sauvent les apparences
Jean Chrétien pourrait être convoqué à une commission parlementaire
Rattrapage
Opération citoyenneté de 1995
Jean Chrétien pourrait être convoqué à une commission parlementaire
«C'est une insulte au milieu culturel québécois» Nathalie Normandeau
Rattrapage
Les insultes de PSPP
«C'est une insulte au milieu culturel québécois» Nathalie Normandeau
«Ce n'est jamais le système, c'est l'application qui compte» -Dany Dubé
Rattrapage
Les insuccès des Canadiens
«Ce n'est jamais le système, c'est l'application qui compte» -Dany Dubé
Hiver enneigé: «Les stations de ski se frottent les mains»
Rattrapage
Malgré le dérèglement climatique
Hiver enneigé: «Les stations de ski se frottent les mains»
Les dix meilleures chansons de Noël
Rattrapage
Palmarès annuel Billboard
Les dix meilleures chansons de Noël
«Les gens sont assujettis aux subventions et à l'idéologie fédérales» -PSPP
Rattrapage
Milieu culturel québécois
«Les gens sont assujettis aux subventions et à l'idéologie fédérales» -PSPP
«C'est extrêmement jeune pour commencer à mettre ce genre de pression»
Rattrapage
Un bulletin de 4e pour l'admission au secondaire
«C'est extrêmement jeune pour commencer à mettre ce genre de pression»
Procès pour triple meurtre: «Même l'accusé a eu besoin d'un verre d'eau»
Rattrapage
Atteint de schizophrénie
Procès pour triple meurtre: «Même l'accusé a eu besoin d'un verre d'eau»
Gala Québec Cinéma: l'événement s'annonce «corrosif»
Rattrapage
27e édition
Gala Québec Cinéma: l'événement s'annonce «corrosif»
«La chute est brutale pour Pablo Rodriguez» -Philippe Léger
Rattrapage
Baisse dans les intentions de vote
«La chute est brutale pour Pablo Rodriguez» -Philippe Léger
La Banque Laurentienne est finalement vendue
Rattrapage
Une longue saga se termine
La Banque Laurentienne est finalement vendue
Un gros duel et des moyennes à la baisse pour les gardiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un gros duel et des moyennes à la baisse pour les gardiens
L'esprit de Noël précoce cette année
Rattrapage
Hiver hâtif
L'esprit de Noël précoce cette année