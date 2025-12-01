Pour la première fois depuis 2016-2017

Les Canadiens de Montréal affronteront les Sénateurs, mardi soir, au Centre Bell. Le Tricolore a un point de plus que la formation d'Ottawa au classement et un match de moins de disputé.

Écoutez le descripteur des matchs des Sénateurs au Réseau Cogeco, Marc Legault, parler de la formation ontarienne, en compagnie de Jean-François Baril.

Les sujets discutés