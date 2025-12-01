 Aller au contenu
Hockey
Pour la première fois depuis 2016-2017

«Les Sénateurs auront connu des mois d'octobre et de novembre positifs»

par 98.5 Sports

0:00
11:48

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 décembre 2025 20:26

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Marc Legault
Marc Legault
«Les Sénateurs auront connu des mois d'octobre et de novembre positifs»
Marc Legault / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal affronteront les Sénateurs, mardi soir, au Centre Bell. Le Tricolore a un point de plus que la formation d'Ottawa au classement et un match de moins de disputé.

Écoutez le descripteur des matchs des Sénateurs au Réseau Cogeco, Marc Legault, parler de la formation ontarienne, en compagnie de Jean-François Baril.

Les sujets discutés

  • La fin d'un long périple de sept rencontres à l'étranger;
  • «Les Sénateurs auront connu des mois d'octobre et de novembre positifs»;
  • Une rivalité grandissante entre les Canadiens et les Sénateurs;
  • Le retour au jeu de Brady Tkachuk;
  • Ce sera Samuel Montembeault contre...?

Vous aimerez aussi

«L'Avalanche a beaucoup plus de profondeur, d'expérience et de talent»
Lagacé le matin
«L'Avalanche a beaucoup plus de profondeur, d'expérience et de talent»
0:00
4:47
«Le Canadien a commencé en lion et s'est heurté au gardien des Nordiques»
Signé Lévesque
«Le Canadien a commencé en lion et s'est heurté au gardien des Nordiques»
0:00
5:05

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Je savais que j'allais jouer dans la Ligue nationale» -Charle-Édouard D'Astous
Rattrapage
Dans la LNH avec le Lightning à 27 ans
«Je savais que j'allais jouer dans la Ligue nationale» -Charle-Édouard D'Astous
«Samuel Blais a une paire de mains incroyable» -Stéphane Leroux
Rattrapage
Rocket de Laval
«Samuel Blais a une paire de mains incroyable» -Stéphane Leroux
La dernière course va couronner le champion de 2025
Rattrapage
Formule 1
La dernière course va couronner le champion de 2025
Place au Challenge CCM 2025
Rattrapage
Ligue M18 AAA
Place au Challenge CCM 2025
«Ça m’achète une paix d’esprit» -Pier-Olivier Lestage
Rattrapage
Contrat de trois ans avec les Alouettes
«Ça m’achète une paix d’esprit» -Pier-Olivier Lestage
Juraj Slafkovsky, un potentiel joueur de centre?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Juraj Slafkovsky, un potentiel joueur de centre?
«Bien malin celui qui peut prédire qui ira au Super Bowl» -Bruno Heppell
Rattrapage
Encore des surprises dans la NFL
«Bien malin celui qui peut prédire qui ira au Super Bowl» -Bruno Heppell
«Il y avait beaucoup d'espace et c'est un petit peu de notre faute» -St-Louis
Rattrapage
Le cuisant revers à Denver
«Il y avait beaucoup d'espace et c'est un petit peu de notre faute» -St-Louis
Ça sent la coupe, avec Jean-Michel Anctil
Rattrapage
Les amateurs de sports
Ça sent la coupe, avec Jean-Michel Anctil
Montembeault brille, Matheson signe: les clés du succès à long terme
Rattrapage
Premier trio, aux Amateurs de sports
Montembeault brille, Matheson signe: les clés du succès à long terme
Place à la Classique du Nord de la NCAA
Rattrapage
Basketball
Place à la Classique du Nord de la NCAA
«On a toujours de la braise en dedans de nous» -Francis Lafrenière
Rattrapage
Un retour dans le ring après une longue absence
«On a toujours de la braise en dedans de nous» -Francis Lafrenière
Les Cowboys et les Packers s'imposent au Thanksgiving
Rattrapage
NFL
Les Cowboys et les Packers s'imposent au Thanksgiving
«Les Dieux du hockey étaient avec les Canadiens» -Antoine Roussel
Rattrapage
La victoire contre le Mammoth
«Les Dieux du hockey étaient avec les Canadiens» -Antoine Roussel