JO: et si l'aréna de hockey n'est pas prêt?

La patinoire de l'aréna prévu pour le tournoi olympique de hockey en vue des Jeux olympiques de Milan-Cortina sera-t-elle vraiment plus petite? L'aréna sera-t-il prêt à temps?

Écoutez Luc Tardif, le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, répondre à ces questions en compagnie de Louis Jean aux Amateurs de sports.

Le président discute des inquiétudes concernant l’aréna en précisant que la dimension non réglementaire de la patinoire (60x26 mètres) est à peine plus petite que celles de la Ligue nationale.

En revanche, c'est la fin des travaux qui est problématique.