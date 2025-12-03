 Aller au contenu
Hockey
Les ennuis de Jake Evans

«C'est le joueur qui cause le plus de problèmes» -Dubé

par 98.5 Sports

0:00
13:41

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 décembre 2025 19:01

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Dany Dubé
Dany Dubé

et autres

«C'est le joueur qui cause le plus de problèmes» -Dubé
Dany Dubé / Cogeco Média

Lors de cette édition écourtée des Amateurs de sport avec l'animateur Jérémie Rainville, l'analyste Dany Dubé et le descripteur Stéphane Leroux - qui remplace Martin McGuire -, analysent la défaite 5-2 du Canadien de Montréal contre les Sénateurs d’Ottawa.

Les sujets discutés

  • Les ennuis en défensive des Canadiens;
  • Des revirements à n'en plus finir;
  • La mise en garde Martin St-Louis;
  • L'imputabilité des vétérans comme Jake Evans et Josh Anderson;
  • L'impact de l’absence de Kaiden Guhle;
  • Les performances des gardiens;
  • Les options de rappel depuis le Rocket de Laval;
  • On parle de la carrière d’Andrei Markov.

Vous aimerez aussi

Un hommage bien senti à Andreï Markov
Le hockey des Canadiens
Un hommage bien senti à Andreï Markov
0:00
9:30

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Il faut que tu sois engagé mentalement» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Il faut que tu sois engagé mentalement» -Martin St-Louis
«Je savais que j'allais jouer dans la Ligue nationale» -Charle-Édouard D'Astous
Rattrapage
Dans la LNH avec le Lightning à 27 ans
«Je savais que j'allais jouer dans la Ligue nationale» -Charle-Édouard D'Astous
«Samuel Blais a une paire de mains incroyable» -Stéphane Leroux
Rattrapage
Rocket de Laval
«Samuel Blais a une paire de mains incroyable» -Stéphane Leroux
La dernière course va couronner le champion de 2025
Rattrapage
Formule 1
La dernière course va couronner le champion de 2025
«Les Sénateurs auront connu des mois d'octobre et de novembre positifs»
Rattrapage
Pour la première fois depuis 2016-2017
«Les Sénateurs auront connu des mois d'octobre et de novembre positifs»
Place au Challenge CCM 2025
Rattrapage
Ligue M18 AAA
Place au Challenge CCM 2025
«Ça m’achète une paix d’esprit» -Pier-Olivier Lestage
Rattrapage
Contrat de trois ans avec les Alouettes
«Ça m’achète une paix d’esprit» -Pier-Olivier Lestage
Juraj Slafkovsky, un potentiel joueur de centre?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Juraj Slafkovsky, un potentiel joueur de centre?
«Bien malin celui qui peut prédire qui ira au Super Bowl» -Bruno Heppell
Rattrapage
Encore des surprises dans la NFL
«Bien malin celui qui peut prédire qui ira au Super Bowl» -Bruno Heppell
«Il y avait beaucoup d'espace et c'est un petit peu de notre faute» -St-Louis
Rattrapage
Le cuisant revers à Denver
«Il y avait beaucoup d'espace et c'est un petit peu de notre faute» -St-Louis
Ça sent la coupe, avec Jean-Michel Anctil
Rattrapage
Les amateurs de sports
Ça sent la coupe, avec Jean-Michel Anctil
Montembeault brille, Matheson signe: les clés du succès à long terme
Rattrapage
Premier trio, aux Amateurs de sports
Montembeault brille, Matheson signe: les clés du succès à long terme
Place à la Classique du Nord de la NCAA
Rattrapage
Basketball
Place à la Classique du Nord de la NCAA
«On a toujours de la braise en dedans de nous» -Francis Lafrenière
Rattrapage
Un retour dans le ring après une longue absence
«On a toujours de la braise en dedans de nous» -Francis Lafrenière