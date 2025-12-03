Les ennuis de Jake Evans

Lors de cette édition écourtée des Amateurs de sport avec l'animateur Jérémie Rainville, l'analyste Dany Dubé et le descripteur Stéphane Leroux - qui remplace Martin McGuire -, analysent la défaite 5-2 du Canadien de Montréal contre les Sénateurs d’Ottawa.
Les sujets discutés
- Les ennuis en défensive des Canadiens;
- Des revirements à n'en plus finir;
- La mise en garde Martin St-Louis;
- L'imputabilité des vétérans comme Jake Evans et Josh Anderson;
- L'impact de l’absence de Kaiden Guhle;
- Les performances des gardiens;
- Les options de rappel depuis le Rocket de Laval;
- On parle de la carrière d’Andrei Markov.