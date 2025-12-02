Un point les sépare au classement

Après une séquence de trois matchs à l’étranger, les Canadiens de Montréal sont de retour à domicile mardi. Ils accueillent les Sénateurs d’Ottawa.

C’est Samuel Montembeault qui défendra la cage du CH.

Écoutez Jean-Michel Bourque parler de l’affrontement à venir entre les deux équipes, au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés