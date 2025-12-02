Un point les sépare au classement

Après une séquence de trois matchs à l’étranger, les Canadiens de Montréal sont de retour à domicile mardi. Ils accueillent les Sénateurs d’Ottawa.
C’est Samuel Montembeault qui défendra la cage du CH.
Écoutez Jean-Michel Bourque parler de l’affrontement à venir entre les deux équipes, au micro de Patrick Lagacé.
Autres sujets abordés
- Les matchs du lundi soir dans la LNH;
- Un autre joueur subit une blessure étrange hors patinoire;
- Les Patriots ont le dessus sur les Giants lors du match du lundi soir dans la NFL.