Dans la LNH avec le Lightning à 27 ans

Charle-Édouard D'Astous, l'ancien de l'Océanic de Rimouski, a 27 ans et il n'a jamais été repêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey.

Et pourtant, il joue désormais avec le Lightning de Tampa Bay avec lequel il revendique huit points (deux buts, six mentions d'aide) en 18 matchs et quelque 18 minutes de jeu par match.

Écoutez Charle-Édouard D'Astous parler de son parcours avec Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés