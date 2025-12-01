 Aller au contenu
Hockey
Dans la LNH avec le Lightning à 27 ans

«Je savais que j'allais jouer dans la Ligue nationale» -Charle-Édouard D'Astous

par 98.5 Sports

le 1 décembre 2025 20:46

Jean-François Baril
Charle-Édouard D'Autous avec le Lightning. / AP/Chris O'Meara

Charle-Édouard D'Astous, l'ancien de l'Océanic de Rimouski, a 27 ans et il n'a jamais été repêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey.

Et pourtant, il joue désormais avec le Lightning de Tampa Bay avec lequel il revendique huit points (deux buts, six mentions d'aide) en 18 matchs et quelque 18 minutes de jeu par match.

Écoutez Charle-Édouard D'Astous parler de son parcours avec Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

  • Il se remémore son premier but, un kmoment assez incroyable dans sa carrière;
  • Un rêve réalisé pour Charle-Édouard?
  • Tout n'a pas toujours été avec des arc-en-ciel et des papillons..
  • Un vestiaire intimidant à Tampa?
  • Julien BriseBois, un grand maître

