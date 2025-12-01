Depuis quelques semaines, on réalise que Juraj Slafkovsky est un passeur, parfois étonnant, au sein des Canadiens de Montréal.
Est-ce que l'ailier pourrait avoir des aptitudes pour jouer au centre? Mathias Brunet s'est posé la question dans La Presse, lundi matin.
Écoutez l'analyste Tony Marinaro et l'animateur Jean-François Baril poursuivre dans la même veine, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Juraj Slafkovsky démontre de belles qualités de fabricant de jeu;
- Slafkovsky, un potentiel joueur de centre? Pas sûr...;
- Le gros attaquant aide actuellement Demidov et Kapanen;
- Le jeu de transition de l'Avalanche rivalise avec celui des Oilers des années 1980;
- La belle humilité de Martin St-Louis: «Ça va aller loin», dit Tony;
- La gestion contractuelle de Kent Hughes qui favorise la stabilité du noyau des Canadiens.