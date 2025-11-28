La bonne nouvelle de la journée

Le 28 novembre 2025 marque les 100 ans du dernier match du gardien Georges Vézina pour les Canadiens de Montréal.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez revenir sur le parcours de ce joueur inspirant, vendredi, à La commission.
