L'équipe portera l'ancien chandail de Québec

Les joueurs de l'Avalanche du Colorado, qui feront face aux Canadiens samedi, porteront le chandail original des Nordiques de Québec pour commémorer les 30 ans du déménagement de l’équipe.

Martin McGuire sonde donc les auditeurs : souhaitez-vous que, lors de leur description de cette rencontre, le descripteur des matchs du Canadien et son collègue Dany Dubé surnomment l'Avalanche du Colorado «les Nordiques»?

