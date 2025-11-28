 Aller au contenu
Hockey
L'équipe portera l'ancien chandail de Québec

Pour ou contre surnommer l'Avalanche “les Nordiques” ce samedi ?

par 98.5

0:00
4:10

Entendu dans

La commission

le 28 novembre 2025 13:00

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Pour ou contre surnommer l'Avalanche “les Nordiques” ce samedi ?
Martin McGuire / Cogeco Média

Les joueurs de l'Avalanche du Colorado, qui feront face aux Canadiens samedi, porteront le chandail original des Nordiques de Québec pour commémorer les 30 ans du déménagement de l’équipe.

Martin McGuire sonde donc les auditeurs : souhaitez-vous que, lors de leur description de cette rencontre, le descripteur des matchs du Canadien et son collègue Dany Dubé surnomment l'Avalanche du Colorado «les Nordiques»?

Aussi dans ce segment : 

  • Les Canadiens de Montréal sont à Las Vegas pour affronter les Golden Knights.

Vous aimerez aussi

«Les Dieux du hockey étaient avec les Canadiens» -Antoine Roussel
Les amateurs de sports
«Les Dieux du hockey étaient avec les Canadiens» -Antoine Roussel
0:00
12:51
Une ambiance plus légère chez le Tricolore
Les amateurs de sports
Une ambiance plus légère chez le Tricolore
0:00
7:56

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
100 ans après son dernier match: Hommage à Georges Vézina
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
100 ans après son dernier match: Hommage à Georges Vézina
Vendredi fou : «En bon Québécois c'est débile!»
Rattrapage
Effet sur les commerces
Vendredi fou : «En bon Québécois c'est débile!»
Pourquoi aime-t-on autant les chiens laids?
Rattrapage
Nos amis les chiens
Pourquoi aime-t-on autant les chiens laids?
ChatGPT : «L'adoption a été fulgurante et exponentielle»
Rattrapage
Trois ans pour cette IA dimanche
ChatGPT : «L'adoption a été fulgurante et exponentielle»
«Il y a de la récupération dans cette histoire» -Philippe Cantin
Rattrapage
Avalanche aux couleurs des Nordiques
«Il y a de la récupération dans cette histoire» -Philippe Cantin
«C'est une vision extrêmement à courte vue des enjeux»
Rattrapage
Entente pour la construction d’un nouvel oléoduc
«C'est une vision extrêmement à courte vue des enjeux»
Hausse du prix des souffleuses: La faute aux municipalités ?
Rattrapage
Travaux publics
Hausse du prix des souffleuses: La faute aux municipalités ?
L'accès à la propriété est-il devenu impossible pour les jeunes?
Rattrapage
Hausse du prix des maisons
L'accès à la propriété est-il devenu impossible pour les jeunes?
Entente remise en cause: les producteurs acéricoles en colère contre le MRNF
Rattrapage
50 000 nouveaux hectares de forêt publique
Entente remise en cause: les producteurs acéricoles en colère contre le MRNF
«Nous aurons moins le droit de parole, mais les services ne vont pas mieux»
Rattrapage
Manifestation intersyndicale contre la loi 3
«Nous aurons moins le droit de parole, mais les services ne vont pas mieux»
Démission de Steven Guilbeault : «Je trouve ça extrêmement courageux!»
Rattrapage
Ouverture d'émission
Démission de Steven Guilbeault : «Je trouve ça extrêmement courageux!»
Les «bonnes nouvelles» de la journée: laïcité, oléoduc et pistes cyclables
Rattrapage
La commission
Les «bonnes nouvelles» de la journée: laïcité, oléoduc et pistes cyclables
L'urgence, l'ennemi du consommateur: comment éviter les fraudes au Vendredi fou
Rattrapage
Avis de la Coalition canadienne antifraude
L'urgence, l'ennemi du consommateur: comment éviter les fraudes au Vendredi fou
«Il y a un exercice d'instrumentalisation politique de la part de Trump»
Rattrapage
Appel à réexaminer l'immigration afghane
«Il y a un exercice d'instrumentalisation politique de la part de Trump»