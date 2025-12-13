Échange Jarry-Skinner

Les Oilers d’Edmonton ont tenté d’insuffler un nouveau souffle à leur tandem de gardiens de but en envoyant Stuart Skinner, Brett Kulak et un choix de deuxième tour aux Penguins de Pittsburgh, en retour de Tristan Jarry et de l’attaquant Samuel Poulin.
Selon vous, quelle équipe sort gagnante de cette transaction ?
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé échanger sur ce sujet au cours du premier entracte Canadiens-Rangers.
« La rumeur était persistante que les Oilers parlaient avec Barry Trotz, des Predators de Nashville, en vue de l'acquisition de Juuse Saros. (...) Quoi qu'il en soit, Skinner est parti. Il avait besoin de changer d'air. »
«C'était devenu trop lourd. C'est très difficile en séries, mais là, c'était même devenu le cas en saison régulière. Alors, à un moment donné, avec la lourdeur de cette situation, tu as besoin d'un changement d'air, d'un nouveau départ. Je ne pense pas que les statistiques de Skinner cette année représentent vraiment ce qu'il est. Je pense que c'est un meilleur gardien que ces chiffres le démontrent.»