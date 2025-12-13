Échange Jarry-Skinner

Les Oilers d’Edmonton ont tenté d’insuffler un nouveau souffle à leur tandem de gardiens de but en envoyant Stuart Skinner, Brett Kulak et un choix de deuxième tour aux Penguins de Pittsburgh, en retour de Tristan Jarry et de l’attaquant Samuel Poulin.

Selon vous, quelle équipe sort gagnante de cette transaction ?

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé échanger sur ce sujet au cours du premier entracte Canadiens-Rangers.