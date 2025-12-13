Les Canadiens échappent une avance de trois buts

Les Canadiens de Montréal ont perdu 5-4 en prolongation contre les Rangers au Madison Square Garden, malgré une avance de 3-0 en fin de première période.

Martin St-Louis n’était pas impressionné par la performance de ses joueurs. Il a par ailleurs affirmé que ces derniers « devront jouer un hockey plus mature » dimanche soir face aux Oilers.

Écoutez l'analyse d'après-match de Martin McGuire, suivi des commentaires de Martin St-Louis, Zachary Bolduc et Lane Hutson, au micro de Louis Jean.