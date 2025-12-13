Les Canadiens échappent une avance de trois buts

Les Canadiens de Montréal ont perdu 5-4 en prolongation contre les Rangers au Madison Square Garden, malgré une avance de 3-0 en fin de première période.
Martin St-Louis n’était pas impressionné par la performance de ses joueurs. Il a par ailleurs affirmé que ces derniers « devront jouer un hockey plus mature » dimanche soir face aux Oilers.
Écoutez l'analyse d'après-match de Martin McGuire, suivi des commentaires de Martin St-Louis, Zachary Bolduc et Lane Hutson, au micro de Louis Jean.
« Ils ont eu de bonnes possessions au début du match, mais on ne leur a pas donné grand-chose par la suite. Ensuite, on prend le contrôle du match 3-0. L’autre équipe n’avait aucune vie à ce moment-là. Puis, on commence à commettre des erreurs niaiseuses et on leur redonne de la vie. C’est l’histoire du match. (...) Si notre niveau de maturité avait été plus élevé dans ce match, l’issue aurait été déterminée dès la moitié du match. »