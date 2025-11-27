Steven Guilbeault quitte le Cabinet

Le ministre fédéral Steven Guilbeault a démissionné du Cabinet de Mark Carney, jeudi, quelques heures après l'annonce d'une entente entre Ottawa et le gouvernement de l'Alberta.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- On discute de la démission de Steven Guilbeault du Conseil des ministres;
- L'attente entre Ottawa et l'Alberta exclut tout plafond fédéral sur la production de pétrole et de gaz naturel en Alberta, n’impose aucune réglementation de carboneutralité pour l’électricité et prévoit un pipeline;
- L’accord, salué par l’Alberta, provoque la colère des électeurs progressistes et des députés libéraux;
- Cette entente marque un revirement des politiques environnementales de Justin Trudeau, alignant le gouvernement libéral sur celui de Stephen Harper.