Justice et faits divers
Alcool et partys de Noël

Conduite avec facultés affaiblies: «Le pire n'est pas de se faire prendre»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 novembre 2025 16:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Conduite avec facultés affaiblies: «Le pire n'est pas de se faire prendre»
Un accident causé par des facultés affaiblies mène à des conséquences juridiques sévères. / vmargineanu/ Adobe Stock

L'avocat criminaliste Me Vincent Montminy met en garde contre les dangers de la conduite avec facultés affaiblies à l'approche des Fêtes. 

Il souligne que la pire conséquence n'est pas l'amende, mais de blesser ou de tuer quelqu'un.

Les condamnations entraînent un dossier criminel, une forte augmentation des assurances, des amendes minimales de 1 000 $ et, pour une deuxième offense, 30 jours de prison.

La législation permet de combiner le cannabis et l'alcool en respectant la limite de 0,08 pour l'alcool.

Le meilleur conseil est de prendre la décision de ne pas conduire avant la soirée, et non après avoir consommé.

Écoutez Me Vincent Montminy, avocat criminaliste, en discuter avec Philippe Cantin, jeudi, au Québec maintenant

«Le crime de facultés affaiblies est celui avec un plus grand pourcentage dans la population régulière [...] La pire chose qui peut arriver, c'est de se blesser, blesser quelqu'un d'autre, tuer quelqu'un d'autre ou de se réveiller paraplégique, avoir mis quelqu'un paraplégique... avoir transformé sa vie ou la vie de quelqu'un d'autre.»

Me Vincent Montminy, avocat criminaliste

