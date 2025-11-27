Alcool et partys de Noël

L'avocat criminaliste Me Vincent Montminy met en garde contre les dangers de la conduite avec facultés affaiblies à l'approche des Fêtes.

Il souligne que la pire conséquence n'est pas l'amende, mais de blesser ou de tuer quelqu'un.

Les condamnations entraînent un dossier criminel, une forte augmentation des assurances, des amendes minimales de 1 000 $ et, pour une deuxième offense, 30 jours de prison.

La législation permet de combiner le cannabis et l'alcool en respectant la limite de 0,08 pour l'alcool.

Le meilleur conseil est de prendre la décision de ne pas conduire avant la soirée, et non après avoir consommé.

Écoutez Me Vincent Montminy, avocat criminaliste, en discuter avec Philippe Cantin, jeudi, au Québec maintenant.