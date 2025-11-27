 Aller au contenu
Politique internationale
Tension politique aux États-Unis

L'administration Trump et la CIA: le portrait complexe du tireur de Washington

par 98.5

0:00
4:51

La chronique américaine de Valérie Beaudoin

La fusillade de Washington D.C., où deux membres de la Garde nationale ont été gravement blessés, mercredi, a déclenché une crise et un jeu de «pointez du doigt». 

Le tireur, un homme de 29 ans d'origine afghane ayant aidé les Américains depuis 2011, est arrivé aux États-Unis en 2021.

En réponse, l'administration Trump a arrêté toutes les demandes d'asile de ressortissants afghans.

De plus, de nouvelles enquêtes seront lancées sur les titulaires de Green Card provenant de 19 pays jugés «préoccupants». 

Le débat se cristallise sur l'efficacité des enquêtes passées, Trump blâmant le président Joe Biden et d'autres, suggérant que les ressources auraient été mal allouées à des fins d'expulsion.

«On a d'ailleurs arrêté toutes les demandes d'asile possibles de ressortissants afghans. Donc, on met un petit peu tout le monde dans le même panier en ce moment.»

Valérie Beaudoin

