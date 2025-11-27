Campement d'itinérants détruit sans préavis

Des employés municipaux ont détruit sans préavis un campement d'itinérants à Montréal-Nord lundi soir, a révélé La Presse jeudi.

Les personnes qui s'y trouvaient ont donc perdu tous leurs biens, y compris des tentes et un triporteur.

L'arrondissement de Montréal-Nord a confirmé que le campement était toléré et affirme qu'il s'agissait d'une erreur d'un employé qui devait ramasser des déchets, et non d'un démantèlement. Une enquête interne a été ouverte.

L'organisme RAP Jeuness, qui est intervenu pour reloger les sans-abri temporairement, demande à la Ville de rembourser tout ce qu'ils ont perdu, dénonçant une action violente qui ajoute aux traumatismes vécus.

Les campeurs, choqués, ne veulent pas aller en refuge et réclament un logement.

Écoutez Julie Grenier, porte-parole du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.