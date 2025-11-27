Le ministre Jean-François Roberge a déposé le projet de loi 9, ajoutant un «pas de plus» dans la laïcisation du Québec.

La mesure phare vise à retirer graduellement les subventions aux écoles privées qui ne respectent pas les principes laïques.

Pour conserver leur financement, elles devront cesser la sélection des élèves en fonction de la religion, séparer l'enseignement régulier de la pratique religieuse, et ne plus offrir de menus exclusivement religieux.

La loi prévoit aussi l'interdiction du voile intégral (niqab) dans tout le parcours éducatif.

La clause de droits acquis (clause grand-père) pour les employés qui portent déjà des signes religieux s'applique à compter du dépôt de la loi, le 27 novembre.

Écoutez Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration et responsable de la Laïcité, expliquer le tout, jeudi, à La commission.