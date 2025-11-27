 Aller au contenu
Politique provinciale
Projet de loi 9

Laïcité à l'école: «Ce n'est pas normal que l'État finance la ségrégation»

par 98.5

0:00
15:54

Entendu dans

La commission

le 27 novembre 2025 14:26

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Laïcité à l'école: «Ce n'est pas normal que l'État finance la ségrégation»
Jean-François Roberge / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Le ministre Jean-François Roberge a déposé le projet de loi 9, ajoutant un «pas de plus» dans la laïcisation du Québec.

La mesure phare vise à retirer graduellement les subventions aux écoles privées qui ne respectent pas les principes laïques.

Pour conserver leur financement, elles devront cesser la sélection des élèves en fonction de la religion, séparer l'enseignement régulier de la pratique religieuse, et ne plus offrir de menus exclusivement religieux.

La loi prévoit aussi l'interdiction du voile intégral (niqab) dans tout le parcours éducatif.

La clause de droits acquis (clause grand-père) pour les employés qui portent déjà des signes religieux s'applique à compter du dépôt de la loi, le 27 novembre. 

Écoutez Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration et responsable de la Laïcité, expliquer le tout, jeudi, à La commission

«C'est pas normal que l'État finance la ségrégation des gens, puis la scolarisation des gens en fonction de leur appartenance religieuse.»

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration et responsable de la Laïcité

Vous aimerez aussi

PLQ: «Pablo Rodriguez tire carrément son parti vers le bas»
Lagacé le matin
PLQ: «Pablo Rodriguez tire carrément son parti vers le bas»
0:00
10:46
Silence de Marwah Rizqy et poursuite: la semaine noire du PLQ continue
La commission
Silence de Marwah Rizqy et poursuite: la semaine noire du PLQ continue
0:00
12:22

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Les «bonnes nouvelles» de la journée: laïcité, oléoduc et pistes cyclables
Rattrapage
La commission
Les «bonnes nouvelles» de la journée: laïcité, oléoduc et pistes cyclables
L'urgence, l'ennemi du consommateur: comment éviter les fraudes au Vendredi fou
Rattrapage
Avis de la Coalition canadienne antifraude
L'urgence, l'ennemi du consommateur: comment éviter les fraudes au Vendredi fou
«Il y a un exercice d'instrumentalisation politique de la part de Trump»
Rattrapage
Appel à réexaminer l'immigration afghane
«Il y a un exercice d'instrumentalisation politique de la part de Trump»
Féminicide: un crime passible de prison à vie en Italie
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Féminicide: un crime passible de prison à vie en Italie
Le maire de Gaspé exige cohérence et soutien pour l'éolien québécois
Rattrapage
Dossier des pales achetées en Chine
Le maire de Gaspé exige cohérence et soutien pour l'éolien québécois
Intentions de vote: «Pour l'instant, le PLQ semble ne pas être trop égratigné»
Rattrapage
Sauf son chef, qui perd des plumes
Intentions de vote: «Pour l'instant, le PLQ semble ne pas être trop égratigné»
Combien vous coûte la taxe carbone chaque année?
Rattrapage
Enjeu d'acceptabilité sociale
Combien vous coûte la taxe carbone chaque année?
«C'est Marwah qui a décidé de convoquer l'UPAQ», indique Pablo Rodriguez
Rattrapage
Crise au PLQ
«C'est Marwah qui a décidé de convoquer l'UPAQ», indique Pablo Rodriguez
Jeux de loterie chez Costco: «Ce n'est pas un produit qui est exempt de méfaits»
Rattrapage
Loto-Québec va-t-elle trop loin?
Jeux de loterie chez Costco: «Ce n'est pas un produit qui est exempt de méfaits»
D'ex-fonctionnaires ont utilisé la carte de crédit du gouvernement du Québec
Rattrapage
Plus de 96 millions de dollars en dépenses
D'ex-fonctionnaires ont utilisé la carte de crédit du gouvernement du Québec
Silence de Marwah Rizqy et poursuite: la semaine noire du PLQ continue
Rattrapage
Dégâts politiques d'une «crise horribilis»
Silence de Marwah Rizqy et poursuite: la semaine noire du PLQ continue
Un concert-bénéfice de Noël mercredi soir à la TOHU
Rattrapage
Au profit de l'hôpital Sainte-Justine
Un concert-bénéfice de Noël mercredi soir à la TOHU
Le retour de la neige et du froid: une bonne saison pour la motoneige
Rattrapage
De quoi aura l'air notre hiver?
Le retour de la neige et du froid: une bonne saison pour la motoneige
Nouveaux avions de chasse au Canada: «Il est trop tard, c'est impossible»
Rattrapage
Avions F-35 vs Gripen
Nouveaux avions de chasse au Canada: «Il est trop tard, c'est impossible»