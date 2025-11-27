 Aller au contenu
Politique provinciale
Sauf son chef, qui perd des plumes

Intentions de vote: «Pour l'instant, le PLQ semble ne pas être trop égratigné»

par 98.5

0:00
11:29

Entendu dans

La commission

le 27 novembre 2025 13:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Intentions de vote: «Pour l'instant, le PLQ semble ne pas être trop égratigné»
Le chef du PLQ est moins populaire que son parti, selon le dernier sondage / La Presse Canadienne / Justin Tang

La crise Parti libéral du Québec entre la députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy et le chef du Parti libéral, Pablo Rodriguez ne semble pas avoir d'impact important dans l'opinion publique, du moins pas pour l'instant, remarque l'analyste Philippe J. Fournier.

Cependant, il mentionne que les chiffres concernant l'approbation de Pablo Rodriguez «ont fondu comme neige au soleil».

Écoutez Philippe J. Fournier, fondateur de l'agrégateur de sondages Qc125 et chroniqueur pour L’Actualité, décortiquer le sondage à La Commission.

Par rapport au dernier sondage conduit par le magazine en septembre dernier, les impressions dites défavorables de M. Rodriguez ont grimpé de 15 points et les impressions favorables ont descendu de 10 points.

Or, cette relative impopularité ne semble pas toucher que le chef du PLQ, explique Philippe J. Fournier.

«On prend le taux de favorable moins le taux de défavorable et tous les chefs de partis sont dans le négatif, ce qui est assez particulier. Les Québécois ne sont pas vraiment enchantés des choix qui leur sont offerts pour l'élection de l'an prochain.»

Philippe J. Fournier, fondateur de Qc125

Vous aimerez aussi

Laïcité à l'école: «Ce n'est pas normal que l'État finance la ségrégation»
La commission
Laïcité à l'école: «Ce n'est pas normal que l'État finance la ségrégation»
0:00
15:54
Jeux de loterie chez Costco: «Ce n'est pas un produit qui est exempt de méfaits»
La commission
Jeux de loterie chez Costco: «Ce n'est pas un produit qui est exempt de méfaits»
0:00
9:15

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Les «bonnes nouvelles» de la journée: laïcité, oléoduc et pistes cyclables
Rattrapage
La commission
Les «bonnes nouvelles» de la journée: laïcité, oléoduc et pistes cyclables
L'urgence, l'ennemi du consommateur: comment éviter les fraudes au Vendredi fou
Rattrapage
Avis de la Coalition canadienne antifraude
L'urgence, l'ennemi du consommateur: comment éviter les fraudes au Vendredi fou
«Il y a un exercice d'instrumentalisation politique de la part de Trump»
Rattrapage
Appel à réexaminer l'immigration afghane
«Il y a un exercice d'instrumentalisation politique de la part de Trump»
Laïcité à l'école: «Ce n'est pas normal que l'État finance la ségrégation»
Rattrapage
Projet de loi 9
Laïcité à l'école: «Ce n'est pas normal que l'État finance la ségrégation»
Féminicide: un crime passible de prison à vie en Italie
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Féminicide: un crime passible de prison à vie en Italie
Le maire de Gaspé exige cohérence et soutien pour l'éolien québécois
Rattrapage
Dossier des pales achetées en Chine
Le maire de Gaspé exige cohérence et soutien pour l'éolien québécois
Combien vous coûte la taxe carbone chaque année?
Rattrapage
Enjeu d'acceptabilité sociale
Combien vous coûte la taxe carbone chaque année?
«C'est Marwah qui a décidé de convoquer l'UPAQ», indique Pablo Rodriguez
Rattrapage
Crise au PLQ
«C'est Marwah qui a décidé de convoquer l'UPAQ», indique Pablo Rodriguez
Jeux de loterie chez Costco: «Ce n'est pas un produit qui est exempt de méfaits»
Rattrapage
Loto-Québec va-t-elle trop loin?
Jeux de loterie chez Costco: «Ce n'est pas un produit qui est exempt de méfaits»
D'ex-fonctionnaires ont utilisé la carte de crédit du gouvernement du Québec
Rattrapage
Plus de 96 millions de dollars en dépenses
D'ex-fonctionnaires ont utilisé la carte de crédit du gouvernement du Québec
Silence de Marwah Rizqy et poursuite: la semaine noire du PLQ continue
Rattrapage
Dégâts politiques d'une «crise horribilis»
Silence de Marwah Rizqy et poursuite: la semaine noire du PLQ continue
Un concert-bénéfice de Noël mercredi soir à la TOHU
Rattrapage
Au profit de l'hôpital Sainte-Justine
Un concert-bénéfice de Noël mercredi soir à la TOHU
Le retour de la neige et du froid: une bonne saison pour la motoneige
Rattrapage
De quoi aura l'air notre hiver?
Le retour de la neige et du froid: une bonne saison pour la motoneige
Nouveaux avions de chasse au Canada: «Il est trop tard, c'est impossible»
Rattrapage
Avions F-35 vs Gripen
Nouveaux avions de chasse au Canada: «Il est trop tard, c'est impossible»