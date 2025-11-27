Sauf son chef, qui perd des plumes

La crise Parti libéral du Québec entre la députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy et le chef du Parti libéral, Pablo Rodriguez ne semble pas avoir d'impact important dans l'opinion publique, du moins pas pour l'instant, remarque l'analyste Philippe J. Fournier.

Cependant, il mentionne que les chiffres concernant l'approbation de Pablo Rodriguez «ont fondu comme neige au soleil».

Écoutez Philippe J. Fournier, fondateur de l'agrégateur de sondages Qc125 et chroniqueur pour L’Actualité, décortiquer le sondage à La Commission.

Par rapport au dernier sondage conduit par le magazine en septembre dernier, les impressions dites défavorables de M. Rodriguez ont grimpé de 15 points et les impressions favorables ont descendu de 10 points.

Or, cette relative impopularité ne semble pas toucher que le chef du PLQ, explique Philippe J. Fournier.