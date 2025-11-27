Crise au PLQ

Le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, a dit que c'est Marwah Rizqy qui a convoqué l'UPAC, aperçue au domicile de cette dernière.

Des photos à cet effet ont été publiées jeudi matin dans Le Journal de Montréal.

Par ailleurs, Magali Picard a été accueillie par une haie d'honneur au Congrès de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ), qui sont réunis en congrès, d'après les informations de Nathalie Normandeau.

Selon les informations de Nathalie Normandeau, il n'y a aussi aucun comité qui est en train de planifier une grève sociale au Québec pour le printemps prochain et elle rappelle que la présidente de la FTQ ne s'excusera pas à la suite de propos concernant le ministre du Travail, Jean Boulet.

