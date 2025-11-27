Crise au PLQ

 Aller au contenu
«C'est Marwah qui a décidé de convoquer l'UPAQ», indique Pablo Rodriguez

le 27 novembre 2025 12:58

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
«C'est Marwah qui a décidé de convoquer l'UPAQ», indique Pablo Rodriguez
La députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy et son chef, Pablo Rodriguez / La Presse Canadienne

Le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, a dit que c'est Marwah Rizqy qui a convoqué l'UPAC, aperçue au domicile de cette dernière.

Des photos à cet effet ont été publiées jeudi matin dans Le Journal de Montréal.

Écoutez la rafale de nouvelles de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau, jeudi midi, dans La commission.

Par ailleurs, Magali Picard a été accueillie par une haie d'honneur au Congrès de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ), qui sont réunis en congrès, d'après les informations de Nathalie Normandeau. 

Selon les informations de Nathalie Normandeau, il n'y a aussi aucun comité qui est en train de planifier une grève sociale au Québec pour le printemps prochain et elle rappelle que la présidente de la FTQ ne s'excusera pas à la suite de propos concernant le ministre du Travail, Jean Boulet.

Autres sujets abordés:

  • Les PDG du CHUM et du CHU de Québec partagent les préoccupations des médecins concernant la Loi 2, alors que les négociations entre la FMOQ et le gouvernement Legault reprennent;
  • Campement démantelé à Montréal-Nord: une opération calculée ou une erreur de bonne foi?

