Plus de 96 millions de dollars en dépenses

Après une discussion sur l'accès aux médecins spécialistes aux services médicaux spécialisés, le Vérificateur général par intérim (VG), Alain Fortin, aborde les 96 millions de dollars dépensés par les ministères provinciaux avec la carte de crédit de gouvernement, où il a des problèmes.

Il donne l'exemple de limites financières non respectées ou encore d'ex-employés de ministères qui ont continué d'utiliser la carte de crédit du gouvernement hors de leurs heures de travail.

Écoutez Alain Fortin, Vérificateur général du Québec par intérim détailler son rapport du mois de novembre au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau, jeudi.

Notons que c'est la première fois que le vérificateur se penche sur ce genre de dépenses par carte de crédit et que les ministères en question ont accepté de mettre en place les recommandations du VG pour que ce genre d'événement n'arrive plus.