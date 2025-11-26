Fusillade près de la Maison-Blanche

Deux membres de la Garde nationale des États-Unis ont été gravement blessés à la suite d'une fusillade survenue, mercredi après-midi, près de la Maison-Blanche, à Washington.

C'est ce qu'explique l'experte en politique américaine Valérie Beaudoin, qui revient sur une déclaration du gouverneur de la Virginie-Occidentale, qui avait d'abord annoncé la mort de ces gardes, avant d'indiquer qu'ils étaient toujours bel et bien en vie.

Écoutez Valérie Beaudoin, chercheuse associée à la Chaire Raoul-Dandurand, aborder les événements au micro de Philippe Cantin.

Valérie Beaudoin affirme que les détails de cette affaire demeurent flous et que l'on ne sait toujours pas si un seul ou plusieurs individus étaient armés.

Notons que le président des États-Unis n'était pas à Washington au moment des faits.