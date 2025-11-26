Loi 3 sur les syndicats

Nathalie Normandeau avance que Magali Picard «doit s'excuser» après des propos tenus lors d'une commission parlementaire à l'endroit du ministre du Travail, Jean Boulet, tout en soulignant que «sur le fond, elle a raison ».

Toutefois, selon ses informations, la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ne s'excusera pas.

Écoutez Nathalie Normandeau analyser la situation au micro de Philippe Cantin dans Le Québec Maintenant, mercredi.