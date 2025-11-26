 Aller au contenu
Politique provinciale
Loi 3 sur les syndicats

Propos de Magali Picard: «Elle doit s'excuser, mais sur le fond, elle a raison»

par 98.5

0:00
11:47

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 novembre 2025 17:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Propos de Magali Picard: «Elle doit s'excuser, mais sur le fond, elle a raison»
Magali Picard, présidente de la FTQ / La Presse Canadienne / Justin Tang

Nathalie Normandeau avance que Magali Picard «doit s'excuser» après des propos tenus lors d'une commission parlementaire à l'endroit du ministre du Travail, Jean Boulet, tout en soulignant que «sur le fond, elle a raison ».

Toutefois, selon ses informations, la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ne s'excusera pas.

Écoutez Nathalie Normandeau analyser la situation au micro de Philippe Cantin dans Le Québec Maintenant, mercredi.

«Elle a l'appui des délégués des membres de la FTQ. Et plus le ministre va frapper sur la tête de la FTQ, plus les membres vont être derrière leur présidente.

Nathalie Normandeau

Nathalie Normandeau croit que le projet de loi 3 sur les syndicats «était totalement inutile».

«Il n'y a aucun gouvernement dans l'histoire du Québec qui a fait adopter une loi ou qui souhaite faire adopter une loi pour se mêler, pour imposer de nouvelles règles dans les opérations d'un syndicat », indique-t-elle.

Vous aimerez aussi

«L'exode des médecins ne va jamais arriver», affirme Dr Michel Bureau
La commission
«L'exode des médecins ne va jamais arriver», affirme Dr Michel Bureau
0:00
16:04
Claude Charron en faveur d'un 3e référendum: «Ça alimente la conversation»
Radio textos
Claude Charron en faveur d'un 3e référendum: «Ça alimente la conversation»
0:00
14:05

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
L'importance de renforcer la brigade défensive autour de Lane Hutson
Rattrapage
Arrivée d'Adam Engstrom
L'importance de renforcer la brigade défensive autour de Lane Hutson
Quelles sont les demandes des enfants au père Noël?
Rattrapage
En 2025
Quelles sont les demandes des enfants au père Noël?
Des mesures d’aide annoncées par Mark Carney
Rattrapage
Acier et bois d'oeuvre
Des mesures d’aide annoncées par Mark Carney
Les deux membres de la Garde nationale sont toujours gravement blessés
Rattrapage
Fusillade près de la Maison-Blanche
Les deux membres de la Garde nationale sont toujours gravement blessés
«À quelles fins insulter deux partis politiques?» -Dimitri Soudas
Rattrapage
La sortie de Magali Picard
«À quelles fins insulter deux partis politiques?» -Dimitri Soudas
Un premier match dans la LNH pour Adam Engstrom
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un premier match dans la LNH pour Adam Engstrom
Une carte Pokémon sème la bagarre dans un Costco à proximité d'Ottawa
Rattrapage
D'où vient cette passion?
Une carte Pokémon sème la bagarre dans un Costco à proximité d'Ottawa
Comment une séparation difficile a inspiré une comédie libératrice
Rattrapage
La série «La Médiatrice»
Comment une séparation difficile a inspiré une comédie libératrice
«Liberté 55» est «définitivement morte et enterrée» -Katia Gagnon
Rattrapage
Place au «Liberté 75»
«Liberté 55» est «définitivement morte et enterrée» -Katia Gagnon
Réforme Boulet: «Ce qu'on reproche au ministre, c'est de faire de l'ingérence»
Rattrapage
Projet de loi 3 contestée par la FTQ, CSN, CSQ...
Réforme Boulet: «Ce qu'on reproche au ministre, c'est de faire de l'ingérence»
L'Américain Steve Witkoff conseille les Russes sur le plan de paix en Ukraine
Rattrapage
«Il n'y a que les Occidentaux qui sont surpris»
L'Américain Steve Witkoff conseille les Russes sur le plan de paix en Ukraine
La saison 5 de «Stranger Things» est lancée sur Netflix
Rattrapage
Le Québec maintenant
La saison 5 de «Stranger Things» est lancée sur Netflix
Le DGEQ s'intéresse à une discussion impliquant Marwah Rizqy
Rattrapage
Congédiement de Geneviève Hinse
Le DGEQ s'intéresse à une discussion impliquant Marwah Rizqy
On parle de l'an 3 de la Victoire de Montréal
Rattrapage
Hockey féminin
On parle de l'an 3 de la Victoire de Montréal