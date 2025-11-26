Nathalie Normandeau avance que Magali Picard «doit s'excuser» après des propos tenus lors d'une commission parlementaire à l'endroit du ministre du Travail, Jean Boulet, tout en soulignant que «sur le fond, elle a raison ».
Toutefois, selon ses informations, la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ne s'excusera pas.
Écoutez Nathalie Normandeau analyser la situation au micro de Philippe Cantin dans Le Québec Maintenant, mercredi.
«Elle a l'appui des délégués des membres de la FTQ. Et plus le ministre va frapper sur la tête de la FTQ, plus les membres vont être derrière leur présidente.
Nathalie Normandeau croit que le projet de loi 3 sur les syndicats «était totalement inutile».
«Il n'y a aucun gouvernement dans l'histoire du Québec qui a fait adopter une loi ou qui souhaite faire adopter une loi pour se mêler, pour imposer de nouvelles règles dans les opérations d'un syndicat », indique-t-elle.