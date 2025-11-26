Congédiement de Geneviève Hinse

Le directeur général du Québec (DGEQ) s'intéresse à une discussion impliquant Marwah Rizqy, députée du Parti libéral du Québec (PLC) et Fayçal El-Khoury, député du Parti libéral du Canada au moment de l'inauguration de la ligne du REM vers Deux-Montagnes le 14 novembre dernier.

Cette discussion aurait un lien possible avec la course à la chefferie du dirigeant actuel du PLQ, Pablo Rodriguez

Trois jours plus tard, soit le 17 novembre, Mme Rizqy a renvoyé la cheffe de cabinet de Pablo Rodriguez, Geneviève Hinse.

Écoutez le journaliste à La Presse, Tommy Chouinard, dévoiler des informations à ce sujet, mercredi après-midi, au Le Québec maintenant.