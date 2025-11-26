Congédiement de Geneviève Hinse

Le directeur général du Québec (DGEQ) s'intéresse à une discussion impliquant Marwah Rizqy, députée du Parti libéral du Québec (PLC) et Fayçal El-Khoury, député du Parti libéral du Canada au moment de l'inauguration de la ligne du REM vers Deux-Montagnes le 14 novembre dernier.
Cette discussion aurait un lien possible avec la course à la chefferie du dirigeant actuel du PLQ, Pablo Rodriguez
Trois jours plus tard, soit le 17 novembre, Mme Rizqy a renvoyé la cheffe de cabinet de Pablo Rodriguez, Geneviève Hinse.
Écoutez le journaliste à La Presse, Tommy Chouinard, dévoiler des informations à ce sujet, mercredi après-midi, au Le Québec maintenant.
«Les pièces du puzzle commencent à s'assembler et chaque fois, il y a un nouveau morceau qui apparaît et qui amène [Pablo Rodriguez] à se prononcer sur la place publique. Je souligne que monsieur Rodriguez est quand même intervenu, puis a répondu aux questions jour après jour sur cette histoire-là. Une crise donc, qui vraiment n'est pas près de s'estomper.»