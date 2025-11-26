 Aller au contenu
Avions F-35 vs Gripen

Nouveaux avions de chasse au Canada: «Il est trop tard, c'est impossible»

La commission

le 26 novembre 2025 14:48

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Avion F-35 / Adobe Stock

Yvan Blondin, ex-commandant de l’Aviation royale canadienne, estime que l'utilisation des avions de chasse Gripen promis par les Suédois au Canada dans les trois ou quatre prochaines années ne sera pas possible, faute de commandants compétents pour les faire voler.

Écoutez Yvan Blondin, lieutenant-général, commandant de l’Aviation royale canadienne de 2012 à 2015, commenter la situation au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau, dans La commission.

Bien qu'il concède que les avions F-35 commencent à vieillir, Yvan Blondin pense qu'il demeure «le meilleur avion au monde», surtout considérant que le Canada combattrait avec les États-Unis.

«Si on veut avoir un avion de chasse, c'est un avion de combat, c'est là-dedans qu'on va envoyer nos enfants, nos garçons et nos filles. Si on les envoie au combat, c'est dans ces avions-là. Si vous les envoyez dans un F-35 en face d'avions chinois ou d'avions russes dans l'Arctique, il y a une note de 95 %. Si vous les envoyez dans des Gripen, il y a une note de 33 %. Ça, ça devrait être le premier facteur à considérer quand on considère avoir des avions.»

Yvan Blondin, lieutenant-général à la retraite

