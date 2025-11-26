Avions F-35 vs Gripen

Yvan Blondin, ex-commandant de l’Aviation royale canadienne, estime que l'utilisation des avions de chasse Gripen promis par les Suédois au Canada dans les trois ou quatre prochaines années ne sera pas possible, faute de commandants compétents pour les faire voler.

Écoutez Yvan Blondin, lieutenant-général, commandant de l’Aviation royale canadienne de 2012 à 2015, commenter la situation au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau, dans La commission.

Bien qu'il concède que les avions F-35 commencent à vieillir, Yvan Blondin pense qu'il demeure «le meilleur avion au monde», surtout considérant que le Canada combattrait avec les États-Unis.