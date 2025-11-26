Le président des États-Unis veut inciter les Américains à porter des «tenues vestimentaires appropriées» en avion.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau aborder le tout, mercredi après-midi, dans La commission.

Au-delà de la règle en tant que telle, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau rappellent qu'il est dangereux de porter des pyjamas ou chemises courtes dans un avion en hiver dans le cas d'une évacuation.

Luc Ferrandez se questionne aussi à savoir pourquoi cette règle est mise en place par Donald Trump, alors que les gouvernements conservateurs, historiquement, veulent réduire la taille de l'État.