Les Canadiens affrontent le Mammoth de l’Utah

Après une victoire contre les Maple Leafs de Toronto qui a mis fin à une séquence de cinq défaites consécutives, samedi soir, les Canadiens se rendent à Salt Lake City pour affronter le Mammoth de l'Utah.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Sujets abordés: