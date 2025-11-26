Les Canadiens affrontent le Mammoth de l’Utah

Après une victoire contre les Maple Leafs de Toronto qui a mis fin à une séquence de cinq défaites consécutives, samedi soir, les Canadiens se rendent à Salt Lake City pour affronter le Mammoth de l'Utah.
Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Sujets abordés:
- Victoire Collective : le CH a mieux joué collectivement contre Toronto que lors des rencontres précédentes;
- Dobes obtiendra son deuxième départ d'affilée;
- Le Tricolore s'entraîne en Utah pour deux jours, un lieu jugé «beau, mais c'est plate en pas à peu près», suggérant que les joueurs sont impatients de jouer et de partir;
- L'adversaire: les Canadiens affrontent une équipe qui joue dans le même style de hockey.