Hockey
Les Canadiens affrontent le Mammoth de l’Utah

L'évolution du CH: «la base est faite, mais la finition est longue et difficile»

Entendu dans

La commission

le 26 novembre 2025 13:00

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Martin McGuire / Cogeco Média

Après une victoire contre les Maple Leafs de Toronto qui a mis fin à une séquence de cinq défaites consécutives, samedi soir, les Canadiens se rendent à Salt Lake City pour affronter le Mammoth de l'Utah

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

Sujets abordés: 

  • Victoire Collective : le CH a mieux joué collectivement contre Toronto que lors des rencontres précédentes;
  • Dobes obtiendra son deuxième départ d'affilée;
  • Le Tricolore s'entraîne en Utah pour deux jours, un lieu jugé «beau, mais c'est plate en pas à peu près», suggérant que les joueurs sont impatients de jouer et de partir;
  • L'adversaire: les Canadiens affrontent une équipe qui joue dans le même style de hockey.

