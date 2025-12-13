 Aller au contenu
Hockey
Le commentaire de Dany Dubé

«Le Canadien n'a pas peur d'aller contre les probabilités ou les conventions»

par 98.5

le 13 décembre 2025 21:14

Martin McGuire
Dany Dubé
L’arrivée de Jacob Fowler, sixième plus petit gardien de but de la LNH (6 pieds 1 pouce), dans l’alignement du Canadien a fait réfléchir Dany Dubé sur la tendance du club à repêcher, depuis quelques années, de talentueux joueurs de plus petit gabarit.

Dany Dubé cite également le cas du deuxième plus petit défenseur de la ligue, Lane Hutson, qui figure aussi parmi le top 10 des meilleurs pointeurs chez les défenseurs de la LNH.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé lors du deuxième entracte du duel Canadiens–Rangers, au Madison Square Garden.

«Alors, le plus petit attaquant de la Ligue nationale est le 12e meilleur buteur de la Ligue. Le défenseur le plus petit parmi tous les défenseurs de la Ligue nationale est le 10e meilleur pointeur chez les défenseurs. Alors, maintenant, voyons si Fowler va faire partie de cette catégorie et faire partie de l'élite. Jusqu'à maintenant, si tu réussis à faire ça, c'est parce que tu dépasses les standards, les statistiques, les conventions, tu t'intéresses à l'individu. »

« À un moment donné, il y a eu une tendance à vouloir repêcher de gros joueurs. On a alors commis de graves erreurs, parce qu’on a ignoré le talent. (...) On a tourné le dos à Denis Savard...»

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

