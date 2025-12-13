L’arrivée de Jacob Fowler, sixième plus petit gardien de but de la LNH (6 pieds 1 pouce), dans l’alignement du Canadien a fait réfléchir Dany Dubé sur la tendance du club à repêcher, depuis quelques années, de talentueux joueurs de plus petit gabarit.

Dany Dubé cite également le cas du deuxième plus petit défenseur de la ligue, Lane Hutson, qui figure aussi parmi le top 10 des meilleurs pointeurs chez les défenseurs de la LNH.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé lors du deuxième entracte du duel Canadiens–Rangers, au Madison Square Garden.