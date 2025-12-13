L’arrivée de Jacob Fowler, sixième plus petit gardien de but de la LNH (6 pieds 1 pouce), dans l’alignement du Canadien a fait réfléchir Dany Dubé sur la tendance du club à repêcher, depuis quelques années, de talentueux joueurs de plus petit gabarit.
Dany Dubé cite également le cas du deuxième plus petit défenseur de la ligue, Lane Hutson, qui figure aussi parmi le top 10 des meilleurs pointeurs chez les défenseurs de la LNH.
Écoutez le commentaire de Dany Dubé lors du deuxième entracte du duel Canadiens–Rangers, au Madison Square Garden.
«Alors, le plus petit attaquant de la Ligue nationale est le 12e meilleur buteur de la Ligue. Le défenseur le plus petit parmi tous les défenseurs de la Ligue nationale est le 10e meilleur pointeur chez les défenseurs. Alors, maintenant, voyons si Fowler va faire partie de cette catégorie et faire partie de l'élite. Jusqu'à maintenant, si tu réussis à faire ça, c'est parce que tu dépasses les standards, les statistiques, les conventions, tu t'intéresses à l'individu. »
« À un moment donné, il y a eu une tendance à vouloir repêcher de gros joueurs. On a alors commis de graves erreurs, parce qu’on a ignoré le talent. (...) On a tourné le dos à Denis Savard...»