À cause de plaies de lit

Un recours collectif est envisagé, à la suite du décès de Normand Meunier survenu après avoir développé des plaies de lit à l'hôpital de Saint-Jérôme.

Me Patrick Martin-Ménard dénonce une négligence systémique touchant la prise en charge des patients à risque, citant le manque d'accès à des matelas thérapeutiques et de mesures de prévention de base.

Le recours viserait à obtenir une compensation pour les préjudices subis, mais serait surtout un levier pour forcer le système de santé à évoluer.

La veuve de M. Meunier compte aussi déposer une poursuite individuelle.

