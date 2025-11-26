À cause de plaies de lit

Un recours collectif est envisagé, à la suite du décès de Normand Meunier survenu après avoir développé des plaies de lit à l'hôpital de Saint-Jérôme.
Me Patrick Martin-Ménard dénonce une négligence systémique touchant la prise en charge des patients à risque, citant le manque d'accès à des matelas thérapeutiques et de mesures de prévention de base.
Le recours viserait à obtenir une compensation pour les préjudices subis, mais serait surtout un levier pour forcer le système de santé à évoluer.
La veuve de M. Meunier compte aussi déposer une poursuite individuelle.
«Le coroner Kimpton, dans le rapport d'enquête qu'il a fait, fait plusieurs constats de nature systémique au niveau des problèmes dans le système de santé qui concernent spécifiquement la prise en charge des personnes à risque de plaies de pression.»