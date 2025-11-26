Citoyen convaincu qu'on tente de le faire taire

À Lac-Mégantic, un citoyen a été poursuivi par le Canadien Pacifique (CP) après avoir signalé de bonne foi un affaissement sur une voie ferrée.

Il a même reçu la visite de deux policiers armés et une amende de 700 $ pour «intrusion illégale».

Le CP a cependant réparé le rail, trois jours plus tard.

Robert Bellefleur accuse le CP de tenter de le «museler» en réponse à la médiatisation des rails dangereux et insiste sur l'urgence d'une voie de contournement.

Écoutez le porte-parole de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic expliquer le tout, mercredi, à La commission.