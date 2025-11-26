Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, n'a pas fait de distribution de chèques dans sa plus récente mise à jour économique, mais il a tout de même mis en place des mesures qui allègent le fardeau des contribuables et des entreprises.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier expliquer ces mesures, qui sont effectives dès le 1er janvier, et qui visent à augmenter le revenu net des travailleurs sans coûter cher à l'État.

Les deux principales mesures concernent la diminution des cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Marie-Eve Fournier souligne que «les deux principales mesures qui nous touchent n'ont pas coûté un sou, mais elles vont quand même nous permettre d'augmenter notre revenu net».

Pour un travailleur, cela représente environ 80 $ en moyenne de plus dans ses poches, et jusqu'à 157 $ pour les plus hauts salariés. L'État, qui emploie près de 500 000 personnes, s'offre lui-même un «cadeau» en agissant comme employeur et en décrétant cette baisse de cotisations.

