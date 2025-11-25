Mise à jour d'Eric Girard

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a fait sa mise à jour économique, mardi.
Que retenir de la mise à jour économique du ministre Girard?
Écoutez Michèle Boisvert commenter la mise à jour économique du ministre Eric Girard au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Un déficit de 12,4 milliards $ (1,9 % du PIB), inférieur aux prévisions de mars (13 milliards $);
- La croissance du PIB québécois est revue à la baisse, mais la récession est évitée grâce à la consommation;
- Les écarts de richesse avec l’Ontario et le Canada diminuent;
- Les dépenses en santé et éducation restent prioritaires;
- Les cotisations au RRQ et RQAP sont réduites.