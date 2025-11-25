Accord de paix en vue?

Y aura-t-il finalement un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine? Après une rumeur d’accord signé… On a baissé les attentes.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin parler des nombreux rebondissements de la journée à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Comment réconcilier les demandes de l'Ukraine et de la Russie après quatre ans de guerre?
- Donald Trump est prêt à discuter avec Nicolas Maduro (Venezuela), juste après l’avoir désigné comme membre d’une organisation terroriste;
- C'est l'Action de grâce américaine (Thanksgiving) jeudi, et les dindes ont été graciées par le président comme le veut la tradition.