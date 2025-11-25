Entente entre Ottawa et l'Alberta

Un accord entre le gouvernement fédéral et l’Alberta - annoncé par Dimitri Soudas lundi -, provoque une crise interne chez les libéraux fédéraux, divisés entre l’héritage idéologique de Justin Trudeau et le virage économique de Mark Carney, perçu comme Stephen Harper.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Des exemptions climatiques pour l’Alberta et l’exclusion de la Colombie-Britannique dans les discussions suscitent des accusations de trahison climatique au sein du parti.

«Ce virage propipeline à risque a déjà commencé à allumer une véritable révolte interne dans les rangs libéraux qui sont encore moulés dans dix ans de Trudeau. Carney gouverne comme Harper, mais il dirige un parti qui pense encore comme Justin Trudeau et ça risque d'exploser. Pour moi, c'est une bombe politique à retardement dans son propre parti. Et je n'ai pas l'impression qu'il voit ça venir.»

