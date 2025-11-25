 Aller au contenu
Politique fédérale
Entente entre Ottawa et l'Alberta

«L'accord Carney-Smith, c'est comme complètement renier l'héritage de Trudeau»

par 98.5

0:00
6:09

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 novembre 2025 17:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«L'accord Carney-Smith, c'est comme complètement renier l'héritage de Trudeau»
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Un accord entre le gouvernement fédéral et l’Alberta - annoncé par Dimitri Soudas lundi -, provoque une crise interne chez les libéraux fédéraux, divisés entre l’héritage idéologique de Justin Trudeau et le virage économique de Mark Carney, perçu comme Stephen Harper.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Des exemptions climatiques pour l’Alberta et l’exclusion de la Colombie-Britannique dans les discussions suscitent des accusations de trahison climatique au sein du parti.

«Ce virage propipeline à risque a déjà commencé à allumer une véritable révolte interne dans les rangs libéraux qui sont encore moulés dans dix ans de Trudeau. Carney gouverne comme Harper, mais il dirige un parti qui pense encore comme Justin Trudeau et ça risque d'exploser. Pour moi, c'est une bombe politique à retardement dans son propre parti. Et je n'ai pas l'impression qu'il voit ça venir.»

Les autres sujets discutés

  • Une menace potentielle de démission de Steven Guilbeault;
  • La rumeur sur Mélanie Joly à l’ambassade de Paris est démentie. Elle vise plutôt un poste économique.

Vous aimerez aussi

«C'est l'opportunité rare pour Mark Carney de placer quelqu'un de son équipe»
Le Québec maintenant
«C'est l'opportunité rare pour Mark Carney de placer quelqu'un de son équipe»
0:00
7:04
«L'obligation, dans l'intérêt public, de divulguer le pourquoi du congédiement»
Le Québec maintenant
«L'obligation, dans l'intérêt public, de divulguer le pourquoi du congédiement»
0:00
8:24

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
On parle de l'an 3 de la Victoire
Rattrapage
Hockey féminin
On parle de l'an 3 de la Victoire
Patrice Bernier: du sport à l'entrepreneuriat
Rattrapage
Transition réussie
Patrice Bernier: du sport à l'entrepreneuriat
Que retenir de la mise à jour économique du ministre Girard?
Rattrapage
Mise à jour d'Eric Girard
Que retenir de la mise à jour économique du ministre Girard?
Comment réconcilier les demandes de l'Ukraine et de la Russie?
Rattrapage
Accord de paix en vue?
Comment réconcilier les demandes de l'Ukraine et de la Russie?
3e lien: «Ce dossier-là, c'est le contraire de la rigueur»
Rattrapage
Reprise des travaux à l'ASSNAT
3e lien: «Ce dossier-là, c'est le contraire de la rigueur»
Une nouvelle voie réservée de 15 km : vraiment utiles?
Rattrapage
Autoroute des Laurentides
Une nouvelle voie réservée de 15 km : vraiment utiles?
«C'est pour permettre aux femmes de prendre une décision éclairée»
Rattrapage
Documentaire Inoffensifs, mes implants?
«C'est pour permettre aux femmes de prendre une décision éclairée»
La nageuse olympienne Penny Oleksiak suspendue pour deux ans
Rattrapage
S'est-elle dopée ou pas?
La nageuse olympienne Penny Oleksiak suspendue pour deux ans
«Il y en a qui avaient plus le sourire que d'autres»
Rattrapage
Retour à ASSNAT après une semaine mouvementée
«Il y en a qui avaient plus le sourire que d'autres»
«Pour l'Université McGill, ce sera des jours meilleurs pour les années à venir»
Rattrapage
L'Université McGill élimine 25 équipe sportives
«Pour l'Université McGill, ce sera des jours meilleurs pour les années à venir»
Pluie artificielle: une solution à la sécheresse?
Rattrapage
Technique utilisée en Iran
Pluie artificielle: une solution à la sécheresse?
Le film «Furies»: La comédie du temps des fêtes
Rattrapage
Un long métrage à roulettes
Le film «Furies»: La comédie du temps des fêtes
«Les tarifs de Trump ont fait moins mal qu'escompté»
Rattrapage
Mise à jour économique d'Éric Girard
«Les tarifs de Trump ont fait moins mal qu'escompté»
Novembre, le mois de la littératie financière
Rattrapage
Éducation financière
Novembre, le mois de la littératie financière