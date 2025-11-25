Le documentaire Inoffensifs, mes implants?, qui soulève des questions importantes sur les implants mammaires, sera diffusé le lundi 1er décembre à 20 h sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.
Écoutez la Dre Isabelle Gaston en discuter mardi, au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.
«C'est un documentaire pour que les femmes puissent prendre une décision éclairée quand elles vont se faire mettre des implants. Donc, moi, j'avais les implants macro-texturés d'Allergan qui ont été retirés du marché en 2018, mais je n’avais jamais reçu l'information. On ne m'a jamais téléphoné. Je me suis dit ça a pas de bon sens, il y a des femmes peut être qui ont ces implants-là, puis qu'elles ne sont pas au courant des effets.»