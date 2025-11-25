 Aller au contenu
Sports
L'Université McGill élimine 25 équipe sportives

«Pour l'Université McGill, ce sera des jours meilleurs pour les années à venir»

par 98.5 Sports

0:00
4:07

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 novembre 2025 16:16

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Pour l'Université McGill, ce sera des jours meilleurs pour les années à venir»
Esprit sportif / Cogeco Média

L'Université McGill a supprimé 25 de ses équipes sportives. On a appris la nouvelle lundi soir. Notre prochain invité a procédé à une décision similaire il y a 10 ans à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il a supprimé 6 équipes sur 9 à l'époque.

Écoutez Philippe Gagnon, ex-athlète olympique, gestionnaire dans le monde du sport et chroniqueur, en compagnie de Meeker Guerrier et Philippe Cantin.

Philippe Gagnon note que le sport universitaire québécois souffre d’un manque de culture et d’infrastructures comparé au modèle américain, entraînant une décroissance mais aussi une réorientation.

«Au Québec, on est à cheval sur deux systèmes sportifs, c'est-à-dire, un petit peu le système sportif américain avec les écoles qui font du sport. On pense au football, au basketball, mais aussi le système sportif français qui est fédéré. Pensons au rugby, au soccer. Et l'élément qui est différent, c'est que ce n'est pas culturel dans nos universités québécoises, comparativement aux universités anglophones et du Canada anglais, d'avoir des équipes sportives et que l'étudiant, l'étudiant standard, paye pour que ses équipes sportives aient du succès», dit-il.

Cela dit, il voit d'un bon oeil la réorientation à venir.

«C'est une décroissance, mais moi j'utiliserais une réorientation. Oui, c'est une décroissance quand on est gestionnaire dans le monde du sport, parce qu'on veut c'est offrir des services, on veut avoir des équipes. C'est aussi une décroissance quand on le voit du côté de l'étudiant-athlète, parce que les étudiants-athlètes choisissent leur université, oui, en fonction de leurs universités, mais souvent, aussi, en fonction du programme sportif. Donc, c'est une grande déception.»

«Par contre, je pense que pour l'Université McGill, ce sera des jours meilleurs pour les années à venir. Ils vont traîner inmanquablement un quatre ou cinq ans de cette aura-là, d'équipes qui ont été réduites, mais, par la suite, les équipes de hockey, de football, de hockey féminin, masculin, de volleyball devraient être plus performantes parce qu'on va se concentrer pour avoir des meilleurs budgets, avoir des meilleures périodes d'entraînement, mieux rayonner et mieux recruter.»

Philippe Gagnon

Vous aimerez aussi

La nageuse olympienne Penny Oleksiak suspendue pour deux ans
Le Québec maintenant
La nageuse olympienne Penny Oleksiak suspendue pour deux ans
0:00
9:31
Première impression réussie pour Florian Xhekaj
Le Québec maintenant
Première impression réussie pour Florian Xhekaj
0:00
4:57

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
On parle de l'an 3 de la Victoire
Rattrapage
Hockey féminin
On parle de l'an 3 de la Victoire
Patrice Bernier: du sport à l'entrepreneuriat
Rattrapage
Transition réussie
Patrice Bernier: du sport à l'entrepreneuriat
Que retenir de la mise à jour économique du ministre Girard?
Rattrapage
Mise à jour d'Eric Girard
Que retenir de la mise à jour économique du ministre Girard?
Comment réconcilier les demandes de l'Ukraine et de la Russie?
Rattrapage
Accord de paix en vue?
Comment réconcilier les demandes de l'Ukraine et de la Russie?
«L'accord Carney-Smith, c'est comme complètement renier l'héritage de Trudeau»
Rattrapage
Entente entre Ottawa et l'Alberta
«L'accord Carney-Smith, c'est comme complètement renier l'héritage de Trudeau»
3e lien: «Ce dossier-là, c'est le contraire de la rigueur»
Rattrapage
Reprise des travaux à l'ASSNAT
3e lien: «Ce dossier-là, c'est le contraire de la rigueur»
Une nouvelle voie réservée de 15 km : vraiment utiles?
Rattrapage
Autoroute des Laurentides
Une nouvelle voie réservée de 15 km : vraiment utiles?
«C'est pour permettre aux femmes de prendre une décision éclairée»
Rattrapage
Documentaire Inoffensifs, mes implants?
«C'est pour permettre aux femmes de prendre une décision éclairée»
La nageuse olympienne Penny Oleksiak suspendue pour deux ans
Rattrapage
S'est-elle dopée ou pas?
La nageuse olympienne Penny Oleksiak suspendue pour deux ans
«Il y en a qui avaient plus le sourire que d'autres»
Rattrapage
Retour à ASSNAT après une semaine mouvementée
«Il y en a qui avaient plus le sourire que d'autres»
Pluie artificielle: une solution à la sécheresse?
Rattrapage
Technique utilisée en Iran
Pluie artificielle: une solution à la sécheresse?
Le film «Furies»: La comédie du temps des fêtes
Rattrapage
Un long métrage à roulettes
Le film «Furies»: La comédie du temps des fêtes
«Les tarifs de Trump ont fait moins mal qu'escompté»
Rattrapage
Mise à jour économique d'Éric Girard
«Les tarifs de Trump ont fait moins mal qu'escompté»
Novembre, le mois de la littératie financière
Rattrapage
Éducation financière
Novembre, le mois de la littératie financière