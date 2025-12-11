Premier match du gardien de 21 ans

Quel est le point commun qu'ont déjà Ken Dryden, Carey Price, Patrick Roy et Jacob Fowler ?

Les quatre gardiens auront disputé leur premier match en carrière face aux Penguins de Pittsburgh.

Jacob Fowler, 21 ans, disputera sa toute première rencontre dans la Ligue nationale de hockey (LNH) ce soir. Samuel Montembeault sera l'auxiliaire, tandis que Jakub Dobes est envoyé dans les gradins.

Écoutez Martin McGuire mettre la table pour le premier match dans la LNH de Jacob Fowler, jeudi soir, à Pittsburgh.