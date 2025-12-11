 Aller au contenu
Sports
Premier match du gardien de 21 ans

«Selon Pascal Vincent, Fowler a les qualités nécessaires pour jouer à Montréal»

le 11 décembre 2025 15:28

Le gardien de but des Canadiens de Montréal, Jacob Fowler, est en action lors de la deuxième période du Tournoi des espoirs de la LNH contre les Maple Leafs de Toronto, à Montréal, le dimanche 14 septembre 2025. / Graham Hughes/La Presse Canadienne

Quel est le point commun qu'ont déjà Ken Dryden, Carey Price, Patrick Roy et Jacob Fowler ?

Les quatre gardiens auront disputé leur premier match en carrière face aux Penguins de Pittsburgh. 

Jacob Fowler, 21 ans, disputera sa toute première rencontre dans la Ligue nationale de hockey (LNH) ce soir. Samuel Montembeault sera l'auxiliaire, tandis que Jakub Dobes est envoyé dans les gradins.

Écoutez Martin McGuire mettre la table pour le premier match dans la LNH de Jacob Fowler, jeudi soir, à Pittsburgh.

«Je ne sais pas si les planètes sont alignées, mais il faut se calmer un petit peu. Je pense que c'est juste une grosse coïncidence. Ceci dit, lors du Tournoi des recrues on avait fait sa découvert et Pascal Vincent nous avait d'ailleurs longuement parlé de Jacob Fowler. Fowler avait joué en séries avec le Rocket de Laval dès qu'il a terminé son stage universitaire. Vincent disait que Fowler avait les qualités nécessaires pour jouer dans un marché comme Montréal.»

Martin McGuire

D'autres changements seront faits dans l'alignement : Arber Xhekaj laisse sa place à Adam Engstrom, tandis qu'Owen Beck remplace Jake Evans.

