Le livre sera-t-il un best-seller?

Libéré après avoir passé 20 jours seulement en prison, l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, lance son livre Journal d'un prisonnier.

Nathalie Normandeau, qui estime qu'il fera sans doute des centaines de milliers de dollars avec le bouquin, souligne qu'elle achètera le livre de l'ex-président de droite.

Écoutez la rafale de nouvelles de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau, mardi après-midi, dans La commission.

