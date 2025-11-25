Le livre sera-t-il un best-seller?

Libéré après avoir passé 20 jours seulement en prison, l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, lance son livre Journal d'un prisonnier.
Nathalie Normandeau, qui estime qu'il fera sans doute des centaines de milliers de dollars avec le bouquin, souligne qu'elle achètera le livre de l'ex-président de droite.
Écoutez la rafale de nouvelles de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau, mardi après-midi, dans La commission.
Autres sujets abordés :
- Que contient la mise à jour économique du gouvernement du Québec aux travailleurs forestiers?;
- Des discussions positives entre Québec et la FMOQ;
- Luc Ferrandez nous explique l'origine du mot «Boswell»;
- Une nouvelle étude fait le lien entre l'apnée du sommeil et la maladie de Parkinson;
- Le magazine Protégez-vous révèle que les deux tiers des produits de Shein et Temu sont considérés comme «dangereux».