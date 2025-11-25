Mise à jour économique d'Éric Girard

Le ministre des Finances, Éric Girard, a fait le point sur les finances publiques et l’état de l’économie mardi dans le cadre de sa mise à jour économique. Que faut-il en retenir?
Écoutez Jimmy Jean, vice-président et économiste en chef et stratège du Mouvement Desjardins, décortiquer le tout au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On nous montre que pour l'exercice financier en cours, ça devrait être moins pire. Ça reste quand même un déficit assez important, mais moins pire que ce qui était anticipé. C'est dû au fait qu'on a mieux performé. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais il reste que ça va être quand même assez difficile dans les prochaines années. Il reste encore un écart à résorber d'ici trois ans. Il faut qu'on détermine des économies qui vont faire en sorte qu'on va équilibrer le budget.»
Le ministre a également présenté dans cette mise à jour une somme de 290 millions de dollars consacrée au secteur forestier, pêche, agriculture. De ce montant, 155 millions$ sont destinés à accorder un congé temporaire de taxes sur la masse salariale aux entreprises.
Nicolas Lapierre, directeur québécois des Métallos, offre le point de vue des travailleurs forestiers sur cette mesure.
«C'est sûr que c'est nettement insuffisant. Je comprends le gouvernement de vouloir l'annoncer, mais, pour nous, c'est presque anecdotique dans le sens où l'impact sur les entreprises sera vraiment minime.»