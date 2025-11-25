Mise à jour économique d'Éric Girard

Le ministre des Finances, Éric Girard, a fait le point sur les finances publiques et l’état de l’économie mardi dans le cadre de sa mise à jour économique. Que faut-il en retenir?

Écoutez Jimmy Jean, vice-président et économiste en chef et stratège du Mouvement Desjardins, décortiquer le tout au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.