Société
Initiative de Toit à moi Canada

1500 condos pour les personnes itinérantes : «C'est un concept qui marche»

par 98.5

0:00
7:51

Entendu dans

La commission

le 25 novembre 2025 14:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
1500 condos pour les personnes itinérantes : «C'est un concept qui marche»
La commission / Cogeco Média

L'organisme Toit à moi Canada se prépare à offrir 1500 condos aux personnes qui vivent dans la rue.

Écoutez Serge Lareault, directeur général de Toit à moi Canada, discuter de cette nouvelle initiative, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«C'est un concept qu'on a vu en France. Personne ici n'avait eu l'idée de dire que les condos, qu'on a construits en centaines de milliers au Québec, on pourrait les mettre à profit. Deux condos, c'est le prix d'un logement social. Donc, en janvier, on a acheté cinq condos et on s'est associé avec des refuges. L'autre innovation en France, puis qu'on reprend ici, c'est qu'on leur demande un don minimal de 25 $ par mois. Après déduction, c'est 17 $ par mois. À 25 $ par mois, pour 30 personnes, ça permet de payer les frais de condo, ça permet de payer les frais d'exploitation. Et ça nous permet de moduler le prix du logement. C'est un concept qui marche.»

Serge Lareault

