Moins d'argent aux écoles privées religieuses

Notre journaliste, Louis Lacroix, parle du revirement de situation du premier ministre du Québec, François Legault, qui supprimerait dorénavant les subventions aux écoles privées qui transmettent la religion pendant les heures de cours, chose pour laquelle il n'était pas un grand fervant jusqu'à maintenant.

C'est du moins ce qui devrait être contenu, entre autres, dans la nouvelle loi sur la laïcité, qui sera officiellement présentée jeudi par le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge.

