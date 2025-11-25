 Aller au contenu
Politique provinciale
Moins d'argent aux écoles privées religieuses

Nouvelle loi sur la laïcité: François Legault change-t-il son fusil d'épaule?

par 98.5

0:00
19:12

Entendu dans

La commission

le 25 novembre 2025 13:42

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Nouvelle loi sur la laïcité: François Legault change-t-il son fusil d'épaule?
Nouvelle loi sur la laïcité: François Legault change-t-il de fusil d'épaule? / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Notre journaliste, Louis Lacroix, parle du revirement de situation du premier ministre du Québec, François Legault, qui  supprimerait dorénavant les subventions aux écoles privées qui transmettent la religion pendant les heures de cours, chose pour laquelle il n'était pas un grand fervant jusqu'à maintenant.

C'est du moins ce qui devrait être contenu, entre autres, dans la nouvelle loi sur la laïcité, qui sera officiellement présentée jeudi par le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge.

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau parlementaire de Cogeco Nouvelles, décrire la future loi sur la laïcité, mardi après-midi, dans La commission.

Vous aimerez aussi

Fin du «déboulage» scolaire: une excellente nouvelle pour les élèves
La commission
Fin du «déboulage» scolaire: une excellente nouvelle pour les élèves
0:00
11:21
Mise à jour des finances publiques du Québec: «On retrouve la marque de Girard»
La commission
Mise à jour des finances publiques du Québec: «On retrouve la marque de Girard»
0:00
8:05

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le Parti québécois ne ferme pas la porte à Vincent Marissal
Rattrapage
«Transfuge» politique
Le Parti québécois ne ferme pas la porte à Vincent Marissal
«À Montréal seulement, 2 femmes sur 3 ont subi de la violence entre partenaires»
Rattrapage
Journée contre la violence faite aux femmes
«À Montréal seulement, 2 femmes sur 3 ont subi de la violence entre partenaires»
Après 20 jours en prison, Nicolas Sarkozy publie «Journal d'un prisonnier»
Rattrapage
Le livre sera-t-il un best-seller?
Après 20 jours en prison, Nicolas Sarkozy publie «Journal d'un prisonnier»
«Il reste un déficit important, mais moins pire qu'anticipé»
Rattrapage
Mise à jour économique d'Éric Girard
«Il reste un déficit important, mais moins pire qu'anticipé»
1500 condos pour les personnes itinérantes : «C'est un concept qui marche»
Rattrapage
Initiative de Toit à moi Canada
1500 condos pour les personnes itinérantes : «C'est un concept qui marche»
«On peut créer de la richesse sans nécessairement tout produire au Québec»
Rattrapage
Hydro-Québec achète des pales d'éoliennes en Chine
«On peut créer de la richesse sans nécessairement tout produire au Québec»
Bernard Drainville évalue la possibilité de réduire nos cibles de GES
Rattrapage
Mise à jour économique du gouvernement du Québec
Bernard Drainville évalue la possibilité de réduire nos cibles de GES
«On n'entend pas parler des Russes», s'étonne un ex-ambassadeur canadien
Rattrapage
L'Ukraine interessée par le plan de paix américain
«On n'entend pas parler des Russes», s'étonne un ex-ambassadeur canadien
La récompense pour retrouver le jeune Liam Toman passe de 10 000 à 50 000$
Rattrapage
«Comme dans tout, il y a de l'inflation»
La récompense pour retrouver le jeune Liam Toman passe de 10 000 à 50 000$
Mise à jour des finances publiques du Québec: «On retrouve la marque de Girard»
Rattrapage
Les cotisations au RRQ et au RQAP abaissées
Mise à jour des finances publiques du Québec: «On retrouve la marque de Girard»
Comment Trump réagirait-il à un Québec indépendant?
Rattrapage
Menace d'annexion
Comment Trump réagirait-il à un Québec indépendant?
Fin du «déboulage» scolaire: une excellente nouvelle pour les élèves
Rattrapage
La commission
Fin du «déboulage» scolaire: une excellente nouvelle pour les élèves
Nouveau phénomène: 50% des 60 ans et plus repoussent leur retraite
Rattrapage
Problèmes financiers, sentiments d'ennui...
Nouveau phénomène: 50% des 60 ans et plus repoussent leur retraite
Briser le préjugé: pourquoi le style combatif des femmes dérange?
Rattrapage
Stéréotype réducteur
Briser le préjugé: pourquoi le style combatif des femmes dérange?