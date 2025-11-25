L'Ukraine interessée par le plan de paix américain

L'ancien ambassadeur du Canada, Ferry de Kerckhove, estime que le plan de paix américain vis-à-vis l'Ukraine et la Russie est «un spectacle assez étonnant», considérant que l'Ukraine s'est dite en faveur du plan, tandis que la Russie ne s'est toujours pas prononcée sur la question.

Selon lui, le plan de paix des États-Unis n'impose pratiquement rien à la Russie et contraint beaucoup l'Ukraine, notamment en l'empêchant d'intégrer l'OTAN.

Malgré tout, «c'est les alliés qui se parlent entre eux», résume-t-il.

Écoutez Ferry de Kerckhove, ancien ambassadeur du Canada, réagir au plan de paix américain, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, mardi.