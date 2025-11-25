 Aller au contenu
Politique internationale
L'Ukraine interessée par le plan de paix américain

«On n'entend pas parler des Russes», s'étonne un ex-ambassadeur canadien

le 25 novembre 2025 12:36

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est en faveur du plan de paix américain de Donald Trump / Associated Press / Leon Neal

L'ancien ambassadeur du Canada, Ferry de Kerckhove, estime que le plan de paix américain vis-à-vis l'Ukraine et la Russie est «un spectacle assez étonnant», considérant que l'Ukraine s'est dite en faveur du plan, tandis que la Russie ne s'est toujours pas prononcée sur la question.

Selon lui, le plan de paix des États-Unis n'impose pratiquement rien à la Russie et contraint beaucoup l'Ukraine, notamment en l'empêchant d'intégrer l'OTAN. 

Malgré tout, «c'est les alliés qui se parlent entre eux», résume-t-il.

Écoutez Ferry de Kerckhove, ancien ambassadeur du Canada, réagir au plan de paix américain, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, mardi.

