Plan de paix en Ukraine

À 72 heures de la date butoir avancée par le président américain Donald Trump pour la signature d'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, où en sommes-nous?
Écoutez Valérie Beaudoin tenter de nuancer toutes les propositions d'ententes au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Est-ce que l’Ukraine et la Russie se rapprochent d’un cessez-le-feu?
- Qu’est-ce que l’Ukraine a à gagner dans le plan de paix?
- La perception de l'entente varie beaucoup d'un pays à l'autre en Europe;
- Marjorie Taylor Greene a quitté le navire MAGA.
- Les accusations ont été abandonnées contre James Comey et Laeticia James, deux «cibles» du président dans son désir de vengeance politique.