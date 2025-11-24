 Aller au contenu
Football
NFL

Panthers, Cowboys et Chiefs à l'honneur

par 98.5

0:00
10:24

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 24 novembre 2025 20:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Bruno Heppell
Bruno Heppell
Panthers, Cowboys et Chiefs à l'honneur
Les Cowboys ont effacé un déficit de 21 points pour l'emporter 24-21 contre les Eagles. / PC/Tony Gutierrez

Comme chaque fin de semaine, ce ne sont pas les matchs enlevants de la NFL qui ont manqué pour les amateurs de football.

Écoutez les commentaires du spécialiste football Bruno Heppell au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'affrontement Panthers-49ers, crucial pour la dernière place disponible dans l'Association nationale
  • La remontée spectaculaire des Cowboys de Dallas contre les Eagles de Philadelphie
  • Le retour des Chiefs de Kansas City face aux Colts d'Indianapolis
  • La performance exceptionnelle de Matthew Stafford avec les Rams de Los Angeles
  • La blessure de Baker Mayfield chez les Buccaneers et la défense des Texans.

Vous aimerez aussi

Les revirements et la blessure d'Alexander ont coulé les Alouettes de Montréal
Lagacé le matin
Les revirements et la blessure d'Alexander ont coulé les Alouettes de Montréal
0:00
4:03
Alexander se blâme: «J'ai joué le pire match de ma carrière»
Les amateurs de sports
Alexander se blâme: «J'ai joué le pire match de ma carrière»
0:00
7:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Les joueuses de la Victoire devront former un tout
Rattrapage
Revers lors du premier match
Les joueuses de la Victoire devront former un tout
«Il est affamé, tu le vois» -Tony Marinaro
Rattrapage
Les éléments en faveur de Florian Xhekaj
«Il est affamé, tu le vois» -Tony Marinaro
«Florian ne pouvait qu'amener une étincelle» -Stéphane Waite
Rattrapage
Entrée en scène remarquée
«Florian ne pouvait qu'amener une étincelle» -Stéphane Waite
La passion de l'humour, de la musique et des Canadiens
Rattrapage
Ça sent la coupe avec Dominic Paquet
La passion de l'humour, de la musique et des Canadiens
Le manque de robustesse des Canadiens et les ennuis des gardiens
Rattrapage
Le premier trio
Le manque de robustesse des Canadiens et les ennuis des gardiens
La solution pour les gardiens: «C'est du travail, c'est tout» -Martin St-Louis
Rattrapage
Entraînement intense des Canadiens
La solution pour les gardiens: «C'est du travail, c'est tout» -Martin St-Louis
«On essaie de deviner les lancers au lieu de réagir» -Stéphane Waite
Rattrapage
Les problèmes des gardiens des Canadiens
«On essaie de deviner les lancers au lieu de réagir» -Stéphane Waite
Angut, un livre qui retrace l'engagement de Joé Juneau
Rattrapage
Auprès des communautés autochtones
Angut, un livre qui retrace l'engagement de Joé Juneau
«Notre objectif final se joue samedi» -Marco Iadeluca
Rattrapage
Les Carabins à la coupe Vanier
«Notre objectif final se joue samedi» -Marco Iadeluca
Quels joueurs des Canadiens ont la meilleure vitesse de pointe?
Rattrapage
Hockey
Quels joueurs des Canadiens ont la meilleure vitesse de pointe?
LeBron James a fait un retour avec les Lakers
Rattrapage
Basketball
LeBron James a fait un retour avec les Lakers
Une première participation en 52 ans pour Haïti
Rattrapage
Coupe du monde 2026
Une première participation en 52 ans pour Haïti
«Le métro de Montréal aurait pu passer entre ses jambes» -José Théodore
Rattrapage
Dobes, lors du but décisif des Blue Jackets
«Le métro de Montréal aurait pu passer entre ses jambes» -José Théodore
«Il ne nous a pas manqué grand-chose: on n’a juste pas été opportunistes»
Rattrapage
La défaite à la coupe Grey
«Il ne nous a pas manqué grand-chose: on n’a juste pas été opportunistes»