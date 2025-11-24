Comme chaque fin de semaine, ce ne sont pas les matchs enlevants de la NFL qui ont manqué pour les amateurs de football.
Écoutez les commentaires du spécialiste football Bruno Heppell au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'affrontement Panthers-49ers, crucial pour la dernière place disponible dans l'Association nationale
- La remontée spectaculaire des Cowboys de Dallas contre les Eagles de Philadelphie
- Le retour des Chiefs de Kansas City face aux Colts d'Indianapolis
- La performance exceptionnelle de Matthew Stafford avec les Rams de Los Angeles
- La blessure de Baker Mayfield chez les Buccaneers et la défense des Texans.