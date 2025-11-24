 Aller au contenu
Politique
Crise au PLQ

«Madame Rizky doit répondre publiquement» -Karl Blackburn

par 98.5

0:00
10:52

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 novembre 2025 16:57

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Madame Rizky doit répondre publiquement» -Karl Blackburn
Karl Blackburn lors de la courseà la chefferie du PLQ. / PC/Joel Ryan.

Le Parti libéral du Québec vit une sérieuse crise avec le congédiement de Geneviève Hinse, l'expulsion du caucus de la cheffe parlementaire Marwah Rizky et des allégations de versement d'argent.

Écoutez Karl Blackburn, député de Roberval à l'Assemblée nationale de 2003 à 2007, organisateur en chef et puis DG du PLQ au micro de Philippe Cantin.

Karl Blackburn estime qu'il y a de nombreuses zones grises dans cette histoire et que Marwah Rizqy aurait dû parler à Pablo Rodriguez avant de congédier Geneviève Hinse.

«D'abord, on constate que le chef n'a pas vraiment d'idée de ce qu'est la situation telle qu'elle est. Malheureusement, personne ne semble connaître la réalité de l'information concernant les deux histoires qui sont peut-être reliées les unes aux autres. C'est comme si on demandait à un boxeur d'aller sur un milieu d'un ring, d'avoir les deux yeux bandés, puis essaie de te défendre, mais tu ne sais pas d'où vont provenir les coups.» 

«Alors, je pense qu'aujourd'hui, madame Rizqy est confrontée devant une situation où elle doit répondre publiquement de certains éléments. Quand on pense que le chef du parti ne connaît pas encore les raisons qui ont été invoquées par madame Rizqy pour congédier madame Hinse...»

Karl Blackburn

Vous aimerez aussi

Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»
Lagacé le matin
Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»
0:00
13:15
«On a la confirmation que QS est devenu une secte» -Christian Dufour
Signé Lévesque
«On a la confirmation que QS est devenu une secte» -Christian Dufour
0:00
5:56

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Novembre, le mois de la littératie financière
Rattrapage
Éducation financière
Novembre, le mois de la littératie financière
Le secteur privé à la rescousse de la crise du logement
Rattrapage
Itinérance à Montréal
Le secteur privé à la rescousse de la crise du logement
Est-ce que l’Ukraine et la Russie se rapprochent d’un cessez-le-feu?
Rattrapage
Plan de paix en Ukraine
Est-ce que l’Ukraine et la Russie se rapprochent d’un cessez-le-feu?
Un accord majeur à venir entre Ottawa et l'Alberta
Rattrapage
Exemptions aux lois environnementales fédérales
Un accord majeur à venir entre Ottawa et l'Alberta
«Est ce que Pablo Rodriguez a la carrure pour devenir premier ministre?»
Rattrapage
Crises au PLQ et à QS
«Est ce que Pablo Rodriguez a la carrure pour devenir premier ministre?»
«On n'a pas besoin d'un mononcle Legault pour venir nous dire quoi faire»
Rattrapage
LA CSN s'oppose au projet de loi 3
«On n'a pas besoin d'un mononcle Legault pour venir nous dire quoi faire»
Gagner la coupe Vanier: «C'est complètement fou!» José «Pépé» Gonzalez
Rattrapage
Joueur par excellence
Gagner la coupe Vanier: «C'est complètement fou!» José «Pépé» Gonzalez
Joni Mitchell et Nelly Furtado seront honorées
Rattrapage
Junos
Joni Mitchell et Nelly Furtado seront honorées
«33% des jeunes se retrouvent en situation d'itinérance»
Rattrapage
Manque de ressources pour les jeunes
«33% des jeunes se retrouvent en situation d'itinérance»
Première impression réussie pour Florian Xhekaj
Rattrapage
Dans une victoire de 5 à 2
Première impression réussie pour Florian Xhekaj
Nouveauté pour Salebarbes, Dominique Fils-Aimé, Soran et Les Louanges
Rattrapage
Le Québec maintenant
Nouveauté pour Salebarbes, Dominique Fils-Aimé, Soran et Les Louanges
Loi 2: fermeture d'une clinique pour enfants à LaSalle
Rattrapage
La colère des médecins persiste
Loi 2: fermeture d'une clinique pour enfants à LaSalle
Florian Xhekaj rappelé par les Canadiens
Rattrapage
Quel est le moral des amateurs des Canadiens?
Florian Xhekaj rappelé par les Canadiens
L'évolution de la LPHF va se poursuivre
Rattrapage
Début de la saison de la Victoire
L'évolution de la LPHF va se poursuivre