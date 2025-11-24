Crise au PLQ

Le Parti libéral du Québec vit une sérieuse crise avec le congédiement de Geneviève Hinse, l'expulsion du caucus de la cheffe parlementaire Marwah Rizky et des allégations de versement d'argent.

Écoutez Karl Blackburn, député de Roberval à l'Assemblée nationale de 2003 à 2007, organisateur en chef et puis DG du PLQ au micro de Philippe Cantin.

Karl Blackburn estime qu'il y a de nombreuses zones grises dans cette histoire et que Marwah Rizqy aurait dû parler à Pablo Rodriguez avant de congédier Geneviève Hinse.

«D'abord, on constate que le chef n'a pas vraiment d'idée de ce qu'est la situation telle qu'elle est. Malheureusement, personne ne semble connaître la réalité de l'information concernant les deux histoires qui sont peut-être reliées les unes aux autres. C'est comme si on demandait à un boxeur d'aller sur un milieu d'un ring, d'avoir les deux yeux bandés, puis essaie de te défendre, mais tu ne sais pas d'où vont provenir les coups.»