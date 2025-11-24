Problèmes financiers, sentiments d'ennui...

Problèmes financiers, besoin de se sentir utile ou simple ennui: près de la moitié des personnes âgées de 60 ans et plus prennent la décision de demeurer sur le marché du travail, une nette augmentation en comparaison avec le 38% enregistré à la fin du 20e siècle.

Cette hausse, mise en lumière par le Journal de Montréal lundi, s'explique par le contexte économique actuel et par des enjeux de solitude

Qu'en est-il de l'âgisme que ces travailleurs peuvent vivre en retournant sur le marché du travail?

Écoutez le professeur à HEC Montréal, Jean-François Bertholet, analyser ce nouveau phénomène au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.