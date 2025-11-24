 Aller au contenu
Société
Stéréotype réducteur

Briser le préjugé: pourquoi le style combatif des femmes dérange?

par 98.5

0:00
3:48

Entendu dans

La commission

le 24 novembre 2025 14:12

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Briser le préjugé: pourquoi le style combatif des femmes dérange?
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Nathalie Normandeau aborde la critique fréquente qui accuse Magali Picard de la FTQ d'être «hystérique» en raison de son style de communication passionné. 

Elle dénonce ce qualificatif comme étant un stéréotype sexiste réducteur qui perpétue l'idée que les femmes ne doivent pas être trop vocales ou émotionnelles.

Luc Ferrandez s'entend avec elle sur le double standard, notant qu'une femme intense est souvent traitée différemment qu'un homme, et que cela est mal perçu.

La discussion souligne l'importance d'accepter que les femmes soient «émotives» et «caractérielles» sans que cela nuise à leur crédibilité.

Écoutez la discussion des Commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à ce sujet, lundi. 

