Stéréotype réducteur

Nathalie Normandeau aborde la critique fréquente qui accuse Magali Picard de la FTQ d'être «hystérique» en raison de son style de communication passionné.

Elle dénonce ce qualificatif comme étant un stéréotype sexiste réducteur qui perpétue l'idée que les femmes ne doivent pas être trop vocales ou émotionnelles.

Luc Ferrandez s'entend avec elle sur le double standard, notant qu'une femme intense est souvent traitée différemment qu'un homme, et que cela est mal perçu.

La discussion souligne l'importance d'accepter que les femmes soient «émotives» et «caractérielles» sans que cela nuise à leur crédibilité.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez