Projet de loi 3: les syndicats exigent son retrait

La présidente de la FTQ, Magali Picard, a exigé le retrait du projet de loi 3 sur la transparence syndicale.

Elle accuse le gouvernement de la CAQ de créer de la division et d'utiliser le projet de loi comme diversion pour cacher un «bilan catastrophique».

Mme Picard a déploré que le gouvernement refuse d'entendre les syndicats en commission parlementaire, tout en consultant des groupes patronaux sur la gestion syndicale.

Elle affirme que les syndicats sont des contre-pouvoirs essentiels qui se battront pour leurs acquis sociaux.

