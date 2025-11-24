Politisation croissante de la justice

Selon les US Marshals, 22% des juges fédéraux américains ont reçu des menaces et des attaques personnelles au cours de la dernière année.
Quel est le lien avec les attaques verbales répétées de Donald Trump contre la justice?
Écoutez le chroniqueur Yves Boisvert discuter du climat de tension aux États-Unis, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.
«Et ce 22 %, c'est seulement depuis un an. Alors oui, il y en avait avant des menaces. Il y a toujours eu des incidents, bien sûr. C'est un pays où il y a beaucoup d'action, il y a énormément de gens et c'est un pays très judiciaire aussi. Mais, c'est impossible de ne pas faire le lien entre le discours de Donald Trump qui parle de juges idiots, fous, radicaux, marxistes, chaque fois que des décisions qui ne font pas son affaire soient rendues, y compris par des juges qui sont réputés conservateurs.»