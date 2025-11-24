Politisation croissante de la justice

Selon les US Marshals, 22% des juges fédéraux américains ont reçu des menaces et des attaques personnelles au cours de la dernière année.

Quel est le lien avec les attaques verbales répétées de Donald Trump contre la justice?

