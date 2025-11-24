 Aller au contenu
Politique internationale
Politisation croissante de la justice

22% des juges fédéraux américains menacés dans la dernière année

le 24 novembre 2025 13:53

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

Selon les US Marshals, 22% des juges fédéraux américains ont reçu des menaces et des attaques personnelles au cours de la dernière année.  

Quel est le lien avec les attaques verbales répétées de Donald Trump contre la justice?

Écoutez le chroniqueur Yves Boisvert discuter du climat de tension aux États-Unis, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

«Et ce 22 %, c'est seulement depuis un an. Alors oui, il y en avait avant des menaces. Il y a toujours eu des incidents, bien sûr. C'est un pays où il y a beaucoup d'action, il y a énormément de gens et c'est un pays très judiciaire aussi. Mais, c'est impossible de ne pas faire le lien entre le discours de Donald Trump qui parle de juges idiots, fous, radicaux, marxistes, chaque fois que des décisions qui ne font pas son affaire soient rendues, y compris par des juges qui sont réputés conservateurs.» 

Yves Boisvert, chroniqueur à La Presse

